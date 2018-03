Legemiddelentrepreneør Martin Shkreli (34) har fått kallenavnet «Verdens mest forhatte mann» etter at han økte prisen på aids- og kreftpreparatet Daraprim med 5000 prosent i 2015, fra 13,50 til 750 dollar.

Stuntet gjorde ham raskt til et hatobjekt verden rundt. Det ble ikke bedre da han uttalte at han ville hevet prisen enda mer, hadde han blitt gitt muligheten. Det skrev Time i desember 2015.

Nå har han blitt dømt til syv års fengsel for å ha svindlet investorer tilknyttet to hedgefond han selv drev, og for å ha manipulert aksjeprisen på farmasøytselskapet Turing Pharmaceuticals, selskapet han drev da han mangedoblet prisen på kreftmedisinen.

Gråt i retten

Før Shkreli fikk opplest dommen, gråt han mens han unnskyldte seg overfor retten og sine investorer, skriver Chicago Tribune.

– Jeg vil at de som kom hit i dag for å støtte meg skal forstå én ting: Den eneste personen ansvarlig for at jeg er her i dag, er meg selv, sa han.

– Jeg beklager at jeg mistet tilliten deres. Dere fortjener mye bedre, sa han til sine investorer.

Forsvarerne til Shkreli hadde lagt ned påstand om 12 til 18 måneders fengsel, mens påtalemyndigheten mente Shkreli burde få hele 15 år.

Dommer Kiyo Matsumoto endte altså opp med en mellomvei på syv år. Tidligere i uken ble han også dømt til å betale tilbake mer enn 7,3 millioner dollar fra en meglerkonto, i tillegg til at han måtte gi fra seg personlig eiendeler til en verdi av mer enn 2 millioner dollar.

Shkreli har blant annet unnlatt å fortelle sine investorer om en feilslått aksjeinvestering som førte til massive tap, mente påtalemyndigheten.

Shkreli ble kjent skyldig i august 2017, men gikk i utgangspunktet fri i påvente av straffeutmålingen etter å ha blitt løslatt mot kausjon.

Men i midten av september ble han på nytt fengslet etter at dommer Matsumoto trakk tilbake kausjonen, som var på nærmere fem millioner dollar.

GRÅT: Shkreli (venstre) kan her sees i en rettstegning sammen med sin advokat Benjamin Brafman fra fredagens domsavsigelse. Skisse: AP/Elizabeth Williams

Årsaken var at Shkreli utlovde en dusør på 40.000 kroner til den som klarte å plukke et hår fra Hillary Clintons hode.

Shkreli hevdet at innlegget var ment som en spøk, men Matsumoto kjøpte ikke forklaringen.

– Det at han fortsetter med å virke uforstående overfor sine upassende handlinger eller ord, viser meg at han kan utgjøre en fare eller risiko for samfunnet, uttalte Matsumoto i retten.

– Vil slå han i trynet

Da Shkreli mangedoblet prisen på kreftmedisinen i 2015 fikk han en storm av negative reaksjoner, og til og med Kongressen irettesatte gründeren. Daværende presidentkandidat Hillary Clinton oppfordret Shkreli via Twitter til å senke prisen.

Da svarte Shkreli med en kort og utvetydig tweet: «lol».

I retten i dag ga også Shkrelis egen advokat Benjamin Brafman uttrykk for at han ikke alltid er like fornøyd med sin egen klient.

– Noen ganger vil jeg gi ham en klem, og noen ganger vil jeg slå han i trynet, sa Brafman.

Men Shkreli skal i tiden som har ledet opp til dagens domsopplesning ha endret oppførsel, skriver Los Angeles Times.

– Jeg aksepterer det faktum at jeg har gjort noen grove feil, men jeg har fortsatt troen på at jeg er en god person med mye potensiale, skrev han i et tre-siders brev til dommer Matsumoto.