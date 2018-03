Se hvordan Rudy Molard lurte feltet og spurtet inn til seier i vinduet øverst!

Fredagens etappe av Paris-Nice var av det svært kuperte slaget, så det var mange som sperret opp øynene da navnet til Alexander Kristoff dukket opp på listen av ryttere som utgjorde dagens brudd.

Og, som mange nok hadde ventet, var det ikke akkurat planlagt.

Grunnen? Et hovedfelt som tok feil retning i starten av etappen mens UAE Emirates-rytteren satt på halen av feltet og justerte setehøyden.

– Alle i feltet kjørte plutselig feil, og vi som satt bakerst i feltet kjørte rett. Og plutselig var vi foran, forklarer han til TV 2 etter etappen.

– I starten tenkte jeg at det bare var på kødd og at vi skulle vente på feltet, men så kom plutselig Thomas De Gendt og Nils Politt - og da ble det plutselig seriøst. Da ble det brudd. Jeg så det var mange sterke klatrere der, og jeg visste avslutningen var hard, så jeg visste at det ikke kom til å passe så godt.

– Føler meg ikke helt konge

– Satt du egentlig bare og ventet på å bli hentet inn igjen?

– Jeg ventet egentlig på å bli tatt igjen, og da jeg ble tatt igjen punkterte jeg i tillegg. Så da falt jeg rett gjennom feltet, og da var det ikke så digg likevel.

Kristoff kom til slutt i mål på en 118.plass, over 18 minutter bak den franske vinneren Rudy Molard.

Bare to etapper gjenstår av årets utgave av Paris-Nice, men Kristoff er usikker på om han kommer til å fullføre rittet.

– Jeg føler meg ikke helt konge, men vi får se hvordan det blir i morgen. Om værmeldingene blir bedre eller ikke. Så får vi se, sier han.

Poels falt stygt

For Wout Poels, Team Skys største sammenlagthåp, endte etapperittet etter en stygg velt. Nederlenderen smalt i autovernet i den siste utforkjøringen, og måtte stå av som nummer to i kampen om den gule trøyen.

Luis Leon Sánchez leder rittet med 22 sekunder ned til Julian Alaphilippe når to, tøffe etapper gjenstår.