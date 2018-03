Mia Landsem (21) er virkelighetens Lisbeth Salander. Hun sporet opp de som delte nakenbilder av håndballspiller Nora Mørk. Nå blir hun kontaktet av hundrevis av jenter som trenger hjelp.

Deler opp nakenbilder etter fylke

Landsem bruker mange timer hver eneste dag på å finne private bilder på nett, som blir delt uten samtykke fra dem som er avbildet.

– Jeg går regelmessig inn på forskjellige nettsider som er kjent for å spre nakenbilder. Der identifiserer vi de jentene det har blitt lagt ut bilder av og varsler dem, sier Landstem.

For å få tilgang til gruppene som deler bilder, gir hun seg ut for å være en annen. For å få medlemmene til å stole på seg, legger hun ut falske og manipulerte bilder som er redigert i Photoshop. På den måten få hun tilgang til nettgrupper som deler tusenvis av private bilder.

– De deler blant annet nakenbilder opp etter for eksempel fylke. Så du kan trykke deg inn på nakenbilder fra for eksempel Oslo eller Trøndelag.

Ble selv mobbet

I TV 2-programmet "Snakk med Linn Wiik" forteller Landsem at hun allerede på videregående ble opptatt av å hjelpe jenter som blir utsatt bildetyveri. Hun ble provosert over at gutter på skolen delte og kommenterte bilder.

– Mens jeg gikk på videregående, ble det delt mer og mer nakenbilder. Og jeg synes det var veldig urettferdig, for jentene hadde ikke noe å beskytte seg med. Det var ingenting man kunne gjøre med det, sier hun.

Selv opplevde hun at skoletiden var tøff. Hun forteller at hun ble mobbet i mange år.

– Jeg har alltid vært den som har blitt trampet på. Jeg klarte ikke å beskytte meg. Jeg turte aldri å si ifra, jeg var alltid den som gråt. Ikke tøff i det hele tatt. Helt omvendt av den jeg er nå. Det er nok litt av grunnen til at jeg reagerer som jeg gjør. At folk ikke får beskyttelse. De sier ifra til politiet, men det skjer ingenting. Det går personlig inn på meg.

Nå bruke hun tiden på å hjelpe andre. Og Landsem har ikke noe imot å bli sammenlignet med Lisbeth Salander.

– Det er gøy! Hun er veldig tøff.

Her er Mias syv tips til hva du skal gjøre om private bilder av deg havner på avveier: