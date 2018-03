Det skriver danske TV Syd.

Det var 24. september 2016 at de fire mennene delte ut sprayflasker med etiketter med teksten «Asylspray» i Haderslev. Sprayen mente partiet skulle brukes mot kriminelle asylsøkere.

Den ene av mennene gjentok utdelingen fem dager senere i Thisted.

Påtalemyndighetene i Syd- og Sønderjyllands politi har tiltalt de fire mennene for brudd på rasismeparagrafen i den danske straffeloven, skriver TV Syd.

Sprayen var ifølge partiet ment for kvinner som ville forsvare seg mot for eksempel voldtektsmenn.

Da utdelingen av sprayflaskene, som inneholdt hårspray, ble kjent, vakte det sterke reaksjoner i Danmark.

– Jeg er så sint. Jeg kan ikke finne ord for hvor sint jeg er, sa Helle Byg, en kvinne som hadde blitt tilbudt sprayen av de fire mennene, til TV Syd.

Også internasjonalt vakte saken oppmerksomhet. CNN intervjuet lederen for Danskernes Parti, som ikke kunne skjønne hvordan sprayen var rasistisk.

– Jeg kan ikke se hvordan det er rasistisk. Pepperspray er forbudt her, så vi ville finne en måte dansker, og spesielt kvinner, kan forsvare seg. På lang sikt vil vi sende hjem flyktninger, men på kort sikt vil vi tilby løsninger som gjør livet bedre og sikrere, sa Daniel Carlsen til CNN.

I tillegg til rasisme, er de fire mennene tiltalt for brudd på våpenloven, for ulovlig å ha fremstilt et våpen.

Det er ikke fastslått når saken mot de fire mennene kommer for retten.