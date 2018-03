Vil Mourinho parkere bussen mot sin tidligere elev? Se video i vinduet øverst.

– Det er den største kampen jeg kan forestille meg. Jeg ser virkelig frem til den, og vi må være 100 prosent for å få noe ut av kampen, sier Jürgen Klopp på fredagens pressekonferanse, ifølge BBC.

Fra 12.30: Manchester United – Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo.

José Mourinho, derimot, prøver å dysse ned rivaliseringen mellom lagene som ikke har hatt en direkte overgang mellom seg på 54 år.

– I mitt hode er alle kamper den samme. Jeg er ikke veldig god på kulturen bak et rivaleri, og har heller aldri vært noe god på det, sier Mourinho på sin pressekonferanse, og utdyper:

– Jeg har aldri sett på Spurs eller Arsenal som den store rivalen, eller på Atlético Madrid som fienden. For meg er det bare en stor kamp mellom to enorme klubber – ikke bare i England, men i verden. Dette er viktige poeng mot et lag som så vidt er bak oss, sier Mourinho på sin pressekonferanse, som slår fast at ethvert lag er en rival, ifølge Manchester Evening News.

PS: Under fredagens pressekonferanse kunne Mourinho opplyse at Eric Bailly og Marouane Fellaini er kampklare. Samtidig opplyste Klopp at Andy Robertson er kampklar, og at Jordan Henderson og Georginio Wijnaldum har kommet seg gjennom treningene uten problemer.

– Ikke en kamp mellom to filosofier

Fra 1991 til José Mourinho tok over sommeren 2016 hadde det bare endt 0-0 to ganger mellom erkerivalene. Nå har to av de siste tre kampene endt 0-0.

Det har opptatt Liverpool-profilene Dejan Lovren og Sadio Mané de siste dagene.

– Forrige gang vi har her lå de veldig dypt med forsvaret. Jeg tror de gjør det igjen, for de trenger poengene. For dem er kanskje ett poeng nok, men vi spiller aldri for ett poeng. Vi spiller som vi alltid gjør – angrepsfotball, sier Lovren i et intervju med Mirror.

– Foretrekker ikke du å se angrepsfotball, også? Det er gøyere, svarer Mané på spørsmål fra Telegraph om han kunne forestilt seg å spille på et lag med Mourinhos filosofi, og følger opp:

– Det er ikke bare jeg som tenker på den måten, men du må respektere en annen strategi. Alle lag kan ikke spille på samme måte.

Liverpools manager vil derimot ikke komme med noe stikk i retning erkerivalens stjernemanager.

– Jeg har ikke noe problem med defensivt spill. Folk sier at vi spiller på en måte, og de på en annen. Men det handler om å vinne, og det er flere måter å vinne på. Vi må forsvare oss med alle spillerne vi har. Det er ikke en kamp mellom to filosofier, men en kamp mellom to veldig gode lag, slår Klopp fast.

Mourinho har viktige spillere tilbake

Manchester Uniteds manager slo på sin side tilbake mot Gary Neville, som i kjølvannet av seieren over Crystal Palace, har kritisert Paul Pogba.

Neville, som har et mislykket manageropphold i Valencia bak seg, mente Pogba hadde innstillingen til kamp som om den skulle vært en «Youtube- eller Instagram-video».

I tillegg skal stikker ha vært rettet stikket mot Graeme Souness, som har flere mislykkede manageropphold bak seg, for å stille spørsmål ved Manchester United-midtbanens kaliber.

– Noen av dem som har en mening kunne ikke løse problemene sine da de var managere. Så har de meninger som om de har en løsning på alt. Slik fungerer det ikke, men de er i en posisjon der de kan ha en mening om alt, konstaterer Mourinho, ifølge , og fortsetter:

– Noen ganger hører jeg etter, og noen ganger ikke. Denne uken har jeg vært mer fokusert på å nyte Champions League og Europa League, og å forberede meg til denne kampen heller enn å fokusere på andres meninger.

