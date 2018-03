– Alle spor tyder på at den antatte drapsmannen ikke var alene da Jimmy ble drept. Han er i dag død, men personen som skal ha vært med lever fortsatt, og har nok svaret på hvor Jimmy ble av, sier tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen.

Truet med å tyste

Det var 6. oktober 1970 at 22 år Jimmy Johan Johansen forsvant sporløst – bare to uker etter at han var med på et innbrudd i bilutstyrsforretningen Auto Grip i Oslo sammen med tre andre.

Ifølge politiet solgte de varene videre til en beryktet kriminell i Oslos underverden.

Ifølge etterforskningsdokumentene har politiet i alle år ment at kjøperen drepte Jimmy fordi han truet med å tyste med mindre han fikk mer penger.

Etter at Åsted Norge sendte første episode av Jimmy-saken på TV 2 har det kommet flere interessante tips.

Fortalte om drapet

Hansen har lest alle dokumenter i saken, og gått opp løpet på nytt.



Han har snakket med alle involverte som fortsatt lever. Blant annet har han snakket med én av dem som fortalte politiet hvem som sto bak det antatte drapet.

– Den antatte drapsmannen fortalte til flere i sin omgangskrets at han hadde skutt Jimmy. Flere jeg har snakket med fikk høre at Jimmy ble skutt fordi han ble plagsom. Dette fortalte blant annet en i avhør til politiet på 70-tallet. Han mener at Jimmy ble dumpet i Bunnefjorden innerst i Oslofjorden, sier Hansen.

Jimmy Johan Johansen ble bare 22 år gammel. Han forsvant sporløst etter å ha vært med på et innbrudd. Foto: Privat

Oppsøker miljøet

Åsted Norge har også sporet opp de som var med på innbruddet.

– De sier at de ikke kjente Jimmy personlig, men de visste hvem han var fordi de vanket på samme stedet. Det het Sentrum Kro og lå i Bernt Ankers gate i Oslo sentrum. Det blir påstått at Jimmy ble med på innbruddet i siste liten, forteller Hansen.

Opp gjennom årene har det vært mange rykter om hva som skjedde med Jimmy.

– Saken fikk stor oppmerksomhet i mediene, og det har vært mange sprikende teorier om hva som skjedde. Selv i dag har det kommet nye teorier, sier han.

I kveldens episode av Åsted Norge klokka 21.40 ser man at den tidligere Kripos-etterforskeren prøver å nærme seg han som skal ha vært til stede da Jimmy ble drept.

– Vi håper at denne personen vil snakke med oss. Familien, og spesielt datteren, fortjener et svar på hva som skjedde med Jimmy. De ønsker en grav å gå til, sier han.