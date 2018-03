Svenske Caroline Hainer (41) er en av mange kvinner som har mottatt et såkalt dickpic, uten noe som helst forvarsel.

– Jeg ble veldig forbauset og lurte på hvorfor han sendte det til meg, om jeg hadde sagt noe som fikk han til å tro at jeg ønsket dette bildet, og hvordan jeg skulle svare. Men det gjorde meg også veldig nysgjerrig, forteller hun i et intervju med God morgen Norge.

Vil bli bekreftet som mann

Ut av nysgjerrighet spurte Hainer vedkommende om hvorfor han hadde sendt bildet. Til det hadde han ikke et konkret svar. Hainer, som er journalist og forfatter, har etter dette latt seg fascinere av forholdet menn har til penisen sin. Denne fascinasjonen har resultert i boka «Menn viser fram pikken sin». Nå har hun kommet frem til sin egen forklaring på dickpic-trenden.

– I grove trekk så tror jeg det kommer av at mannsrollen er i forandring. Man vil bli bekreftet som mann, bli sett og få en reaksjon fra kvinner.

Hun mener også at menn tenker at kvinner ønsker det samme som de selv. Så når en mann har lyst til å få et bilde av brystene til en kvinne, så ønsker nok denne kvinnen å se et bilde av penisen hans.

– Så derfor sender mannen det med godt mot, i håp om at man skal motta et bilde tilbake. Men det gjør man ikke. Jeg har enda ikke truffet en eneste kvinne som vil ha et dickpic, forteller forfatteren.

Nåtidens svar på blotting?

Evolusjonspsykolog Vibeke Ottesen mener også at det biologiske urinnstinktet skal ha mye av æren for fenomenet.

– I nær historisk tid har det vært en enorm forskjell i kostnaden for befruktning for enn mann og for en kvinne. En mann kan befrukte ti forskjellige kvinner på en dag dersom han vil, men en kvinne går gravid i ni måneder.

Den graviditeten og fødselen kan koste henne livet. Derfor er urkvinnen mer kresen enn mannen. Hun vil ha en investering fra mannen før hun ønsker sex. Men for mannen er det stort sett bare gevinst når det kommer til sex.

– Sjansen for å bli far, bestefar, tippoldefar er stor. Så derfor har vi denne kjønnsforskjellen når det kommer til hvor mange partnere menn og kvinner ønsker seg, og hvor fort de ønsker å ha sex i et nytt forhold.

Nå er det jo ikke slik at graviditet er like risikofylt som det var for noen hundre år siden. Og takket være prevensjon er det nå mulig for kvinner å velge når de ønsker å få barn. Men tankene og instinktet som ligger bak, er mye det samme.

– Nå har vi jo smarttelefoner og muligheten til å ta bilde av kjønnsorganet og evolusjonsmessig er dette noe helt nytt, men det spiller på denne kjønnsforskjellen. Vi må huske på at psykologien vår har utviklet seg akkurat slik som kroppen vår har, men nå er det en ny tid. Nå har vi smarttelefoner, og menn kan nå kvinner på en annen måte. Bare tenk på hvilke tilsvarende ting de må ha gjort i steinaldersamfunnet. De måtte kanskje blotte seg direkte, med håp om befruktning, sier Ottesen.

Sender ikke bare et dickpic

– Er det bare menn med store lem som gjør dette?

– Det vet jeg ingenting om, men uansett om man har en liten eller stor så er gjevinsten at dersom en av ti sier ja, kan du bli tippoldefar. Menn har en helt annen tilnærming til det å ha sex, og de kan se på det å sende dickpics som en seksuell opplevelse, det er jo tross alt erigerte peniser som blir sendt, forteller Ottesen.

Det finnes flere offentlige personer som har gått ut i media for å fortelle at de ikke ønsker flere dicpicks. Gjennom åpne Snapchat-kontoer og andre sosiale medier kan kjente kvinner motta flere bilder hver eneste dag.

– Menn sender ikke bare ett dickpic. De slutter ikke å sende de etter en negativ respons. Man sender kanskje ut til ti kvinner og håper på å få en positiv respons, mener Hainer.

Kvinne spør om familie, menn griper etter penis

Ifølge Hainer er det få kvinner som kommer med positiv respons til et dickpic, og mange velger bare å ignorere bildene.

– Det får meg til å tro at det kanskje ikke handler om en seksuell respons. Det at menn har et sterkt og spesielt forhold til sitt eget kjønnsorgan er ikke noe nytt, men at det handler om at man vil manifeste noe og at man nøyer seg med en reaksjon, uansett hvilken det er. Kunnskapen om at mitt stolte kjønn har skapt disse følelsene hos noen andre.

Det kan altså virke som om det er biologien som gjør at menn har et sterkere forhold til sitt eget kjønnsorgan enn det kvinner har. En bekjent av Hainer jobber som sykepleier. Hennes jobb er å passe på at en pasient våkner opp trygt etter en operasjon, koma eller ulykke. Hun har gjort seg en interessant erfaring i løpet av de siste årene.

– Hun sier at den store forskjellen mellom menn og kvinner, er at kvinner spør etter familien og om alt gikk bra når de våkner opp. Det første menn gjør er å gripe etter penisen for å se om den fremdeles er der den skal være.