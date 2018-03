Panelets vurdering:

Roboten fra Vileda er rask og smidig. Den lave høyden gjør at den kommer til flere steder enn de andre robotene, for eksempel under sofaen. Dessverre mener penelet at den samler opp for lite støv, og heller dytter rundt på massene. Likevel gjør den noe, og i følge testpanelet er det bedre enn ingenting.

Resultater fra ISS:

Væske: Siden roboten ikke bruker vann kan den ikke brukes på våte overflater eller vått søl.

Små partikler: Overflatene var nokså rene, men roboten la igjen forholdsvis store kanter med mel.

Grove partikler: Roboten glir rett over sukkeret og sliter med å ta med seg noe som helst.

Samlet terningkast: 3