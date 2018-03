Konsekvensene kan være alvorlige. Om kvinner går inn i et svangerskap med for lite jod i kroppen, kan det gå ut over barnets mentale ferdigheter.

– Resultater fra Mor barn-undersøkelsen i Norge viser at lav jodstatus kan få konsekvenser for barnets mentale utvikling. Om mor har dårlig jodstatus under graviditeten, kan hun få barn med dårligere lese- og skriveferdigheter, sier forsker Sigrun Henjum ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus.

Viktig for vekst og utvikling

Forskerne ved OsloMet har undersøkt urinen til 300 kvinner i alderen 19 til 29 år i Oslo. Funnene viser at to tredeler av kvinnene har lavere jodstatus enn det som anbefales.

– Det er urovekkende med tanke på at dette er en gruppe hvor mange innen fem til ti år vil ønske å bli gravide, sier Sigrun Henjum.

Det var NRK som først omtalte saken.

Jod er et sporstoff man trenger små mengder av hele livet. Joden bidrar til produksjonen av hormonet tyroksin i skjoldbruskkjertelen. Tyroksin regulerer vekst og utvikling i kroppen.

Mindre melkedrikking

Melk og hvit fisk er viktige kilder til jod. Kostholdsundersøkelser viser at melkeinntaket har gått ned de siste årene. Det årlige forbruket av søtmelk falt 32,5 millioner liter fra 2007 til 2017, ifølge tall fra Opplysningskontoret fra meieriprodukter.

Henjum sier at folk som utelukker melk fra kostholdet, bør ta kosttilskudd med jod.

– Både for lavt og for høyt inntak kan være skadelig. Å spise masse tang og tareprodukter må man være forsiktig med, sier Henjum.