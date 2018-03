Etter først å ha pågrepet og siktet en norsk mann som skal ha vært i kontakt med den filippinske produsenten av overgrepsmateriale over Skype, utga politifolk fra Vest politidistrikt seg for å være nordmannen.

Den hemmelige aksjonen førte til at filippinsk politi torsdag kunne aksjonere mot en mann som drev produksjon av materialet i en landsby ved byen Malolos nord for Manila.

– Norske og amerikanske politifolk har gitt avgjørende bidrag som førte til at aksjonen og pågripelsen av mannen, opplyste filippinske myndigheter på en pressekonferanse fredag.

Pågripelsen er knyttet til den omfattende Dark Room-saken.

Nordmann pågrepet

Politiadvokat Sidsel Isachsen fra Vest politidistrikt deltok på pressekonferansen.

– Transnasjonal kriminalitet som seksuell utnyttelse av barn er, er høyt prioritert i Norge og vi er glade for at deres samarbeid i denne saken så langt har gitt oss så håndfaste resultater, sa Isachsen.

Nordmannen ble pågrepet i januar og er siktet for å ha bestilt og kjøpt overgrepsmateriale fra Filippinene.

Hevder filmene er falske

Leverandøren av materialet vedgår at han har produsert filmene, men hevder overgrepene var iscenesatt og ikke reelle overgrep.

– Det er falske nyheter. Dette kan iscenesettes veldig lett, sa han under pressekonferansen ifølge AP.

Fem barn ble dessuten reddet under aksjonen, opplyste Dante Gierran, lederen for Filippinenes nasjonale etterforskningsbyrå. De beskrives som noen av barna som er blitt utsatt for overgrep.

