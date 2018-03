Se seiersrennet øverst (med tillatelse fra NRK)

– Det var litt på tide, men med det momentumet jeg har fått gjennom sesongen, så visste jeg at nå må det komme snart. Derfor var det utrolig deilig å få det til i dag, sa en smilende Mowinckel etter rennet.

Hun forteller at den største forandringen for henne denne sesongen er at hun er blitt tryggere på seg selv.

– Jeg vet hva jeg skal gjøre og at det jeg gjør er godt nok. Jeg har selvtillit og bruker erfaringen jeg har tilegnet meg.

Ledet etter førsteomgangen

Ragnhild Mowinckel var først ute i storslalåmtraseen i Ofterschwang, som er betydelig lengre enn det som er vanlig for kvinnene. Løpstiden er på over 1.15 minutter.

25-åringen kjørte best av alle og ledet med 44 hundedeler på Viktoria Rebensburg etter førsteomgangen. Superstjernen Mikaela Shiffrin var 60 hundredeler bak på en fjerdeplass.

– Det var nesten prikkfri kjøring. Hun oser av selvtillit for tiden, sa NRKs ekspertkommentator Bjarne Solbakken.

Mowinckel har hatt sitt definitive gjennombrudd denne sesongen med to sølv fra OL (storslalåm og utfor), men ingen seire i verdenscupen før nå.

Presset for endelig å vinne kjente hun på da hun sto alene igjen på toppen og skulle slå tiden til Viktoria Rebensburg, som hadde levert en god andreomgang.

Mowinckel taklet presset. Hun tapte litt i starten, men økte så på og kjørte inn til førsteplass med en margin på hele 66 hundredeler. Hun kunne juble for sin aller første verdenscupseier i det som kan være starten på en storhetsperiode for norsk kvinnealpint.

– Akkurat nå er jeg så glad. Det er en fantastisk følelse. Det er en drøm jeg alltid har hatt, sa en overlykkelig Mowinckel i et intervju med FIS etterpå.

Første seier siden 2002

Seieren kom 5613 dager etter den forrige norske verdenscupseieren i storslalåm på kvinnesiden. Den sto Andrine Flemmen for 26. oktober 2002 i østerrikske Sölden.

– Jeg tror det var bra å ha vært i den samme situasjonen tidligere. Også da klarte jeg å gjøre mitt aller beste. Det var godt å føle at jeg hadde vært i denne situasjonen før, og å vite at jeg kunne klare det. Jeg måtte bar gjøre det samme som før, sa Mowinckel.

Også i storslalåmrennet i italienske Kronplatz i slutten av januar ledet Mowinckel etter første omgang. Da ble hun til slutt slått av Rebensburg, men andreplassen var karrierebeste i verdenscupen.

Sterk norsk innsats

Mikaela Shiffrin vant verdenscupen sammenlagt med sin tredjeplass fredag.

Fra startnummer 28 kjørte Kristin Lysdahl ned til en meget sterk sjuendeplass etter første omgang. Hun endte som nummer ni.

Nina Haver-Løseth havnet 1,74 sekunder bak og var utenfor topp ti foran andreomgangen. Hun leverte et godt renn i finalen og kjørte seg opp til en sjuendeplass.