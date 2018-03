Torsdag startet rettssaken mot den danske oppfinneren Peter Madsen, som er tiltalt for overlagt drap på den svenske journalisten Kim Wall i august 2017.

Madsen erkjente ikke straffskyld for drap og voldtekt i retten, men innrømmet usømmelig omgang med lik og brudd på sjøfartsloven.

Flere av Walls kroppsdeler ble funnet i havet etter at hun forsvant under en reportasjetur med Madsen på kvelden 10. august.

Han har tidligere forklart at Wall døde etter et uhell, da hun fikk en 70 kilo tung luke over seg. Han har også hevdet at hun døde av kullosforgiftning, men påtalemyndigheten mener at ingen av forklaringene stemmer overens med tekniske funn på kroppen til Wall.

– Kan bli vanskelig å se bort fra ulykkesforklaringen

Likevel har de ikke klart å fastslå en nøyaktig dødsårsak, noe som ifølge den svenske forsvarsadvokaten Peter Althin kan by på problemer for påtalemyndigheten.

– Hvis han påstår at det er en ulykke, og at han etterpå ble rammet av panikk kan det være vanskelig for retten å se bort fra det, sier Althin til Sydsvenskan.

Den danske forsvarsadvokaten Henrik Stangetorn peker også på tvilen rundt hvordan Wall døde som et viktig og interessant moment i rettssaken.

– Det kan ikke bevises en dødsårsak. Det er antagelser, men det er ikke noen som kan si presist hvilken årsak det var til at hun døde. Dette vil forsvareren med sikkerhet komme inn på i sin prosedyre. Det vil forsvareren bruke for å så tvil om dødsårsaken, og så kan man også så tvil om hele hendelsesforløpet, sier Stangetorn til Berlingske Tidende.

– Skyldes dødsfallet et uhell, skal man frifinnes

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Jon Petter Rui, sier til TV 2 at dødsårsaken er avgjørende for hva Madsen kan dømmes for.

– Er drapet gjort forsettlig, altså med vilje eller innsikt, dømmes man for forsettlig drap. Hvis årsaken derimot er at man har vært uaktsom, så dømmes man for uaktsomt drap. Hvis det skyldes et hendelig uhell, så skal man frifinnes, sier Rui.

Han peker på prinsippet om at enhver rimelig og fornuftige tvil skal komme den tiltalte til gode, og at det er et veldig høyt beviskrav i slike saker.

– Hvis han forklarer at det var et hendelig uhell, så er det spørsmål om tvilen kan fjernes. Og det er klart at når du ikke har vitner til dødsfallet, så er det tekniske bevis som er avgjørende.

– Da må man se på de andre bevisene i saken, og det er et sammensatt bildet retten må vurdere.

Forklaringen til Madsen fortsetter 21. mars, som er neste rettsdag.

I retten torsdag forklarte Madsen at Wall døde av kullosforgiftning på grunn av en feil på ubåten. Dette skjedde mens han var oppe på dekk, og luken ikke kunne åpnes på grunn av undertrykk. Etterpå parterte han kroppen for å få liket ut av ubåten. Walls kroppsdeler er funnet på forskjellige steder i Køge bukt ved København. Disse var tynget ned av blant annet jernrør for at de skulle synke.

Stripset fast og mishandlet før hun ble drept

Påtalemyndigheten mener derimot at Madsen planla drapet nøye i forkant, og hadde med seg sag, kniv, skrujern, stropper, strips og rør om bord i ubåten Nautilus UC3.

Hans forklaring er altså i sterk kontrast til påtalemyndighetens syn på saken. Ifølge tiltalen ble Wall stripset fast rundt hode, armer og bein og mishandlet med slag og knivstikk før hun ble drept.



Hun ble blant annet stukket i underlivet flere ganger med en kniv, eller et spisset skrujern.

Tidlig i saken hevdet Madsen at han hadde sluppet av Wall senere på kvelden 10. august, før ubåten hans begynte å ta inn vann og sank senere på natten. Etter at kroppsdelene hennes ble funnet, innrømmet han å ha partert liket, men fastholdt at dødsfallet var en ulykke.

Påtalemyndigheten vil kreve at Madsen dømmes til fengsel på livstid. Sekundært nedlegger de påstand om forvaring. Begge straffer er tidsubestemte straffer i Danmark. Dømmes man til livstid, kan man etter dansk lov søke om løslatelse etter 12 år.