En frustrert byggebransje i Bergen ønsker nå å ta grep. Derfor lanseres tidenes kampanje – og klappjakt på kriminelle aktører.

Og hvem er vel bedre skikket og mer motivert til å avdekke kriminelle aktører, enn de som selv opplever at egne jobber står i fare?



– Vi skal følge lover og forskrifter, men tilsyn eksisterer jo knapt. Myndighetene må bli bedre til å utføre tilsyn på byggeplasser og det må skje hurtigere, fastslår byggmester Arild Kolltveit.

Han er styreleder for «Bygningsgruppen i Bergen», som er tilknyttet Bergen Næringsråd. Denne tverrfaglige ressursgruppen representerer elleve ulike bransjer som nå har sett seg lei på at kriminelle stjeler kunder og svindler milliardbeløp i skatt og avgifter.

Vil fange opp flere

– Rundt påske vil vi lansere en kampanje hvor vi ønsker å engasjere alle våre medlemmer i jakten på svart arbeid. Vi snakker om nærmere 300 bedrifter og 4.000 ansatte, som skal tipse om mistenkelig aktivitet, forklarer Kolltveit.

Etter påske vil det henge plakater på hundrevis av byggeplasser i Bergen. Her vil ansatte på byggeplassene oppfordres til å varsle om kriminelle aktører ved å sende både bilder og tips til en egen e-postadresse.

PLAKAT: Slik er plakaten som oppfordrer bygningsarbeidere å melde fra om svart arbeid. Foto: Bygningsgruppen Bergen

– Ta bilder av skilt, bildekor, reklame og aktivitet som ser mistenkelig ut. Vi vil ha vekk kjeltringene, sier Kolltveit.

– Ikke borgervern

Kolltveit påpeker at det ikke er snakk om borgervern, men at han ønsker at seriøse aktører skal bidra i klappjakten på kriminelle som hvitvasker penger, svindler trygd og avgifter og bidrar til annen kriminelle virksomhet.

– De seriøse aktørene, både ansatte og ledelse, er bekymret for jobbene og når en ser på utviklingen blant annet i Oslo, hvor det nesten ikke eksisterer norske maler- og murerfirma, er det viktig å få stoppe den negative utviklingen.

– Hva skal dine medlemmer se etter?

– Arbeidere som jobber på unormale tidspunkt, sent om kveldene, i helgene. Arbeidere som jobber delvis usikret på tak og stillas, du ser kanskje at når de skal spise sitter de i en bil. Også vanlige folk kan tipse, sier Kolltveit

– Politiet svikter

Men det er ikke bare tilsynet som svikter. I følge Bygningsgruppen er det mange bedrifter som opplever at det ikke er vits å anmelde saker direkte til politiet, fordi sakene uansett henlegges.

– Medlemmene våre har tipset om mistenkelige forhold en rekke ganger, men så skjer det ikke noe etterpå. Det fører frustrasjon og folk blir sure og gretne. og man ikke en gang en tilbakemelding, sier Kolltveit.

Tipsene som vil komme til Bygningsgruppen i Bergen, skal sluses videre til Akrim-teamet i Bergen, som har fått økt kapasitet til å etterforske arbeidslivskriminalitet.

– Vi tror dette vil bli bra, sier Kolltveit som forventer at massemønstringen som nå sparkes i gang, kan gi resultater.