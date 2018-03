Fredag formiddag melder sykehuset i Salisbury at tilstanden deres er kritisk, men stabil.

Nick Bailey, en politimann, er også alvorlig skadet. Han var én av to politibetjenter som kom til stedet for å hjelpe Skripal (66) og hans datter Yulia (33) som lå bevisstløse på en benk.

Politibetjentene skal ikke ha vært inneforstått med hva slags sak de sto overfor og hadde derfor ikke noen form utstyr som kunne beskytte dem mot kjemiske stoffer.

Ifølge Sky News mistenker politiet at Bailey ble dårlig etter å ha gjennomgått Skripals hjem i Salisbury.

Derfor undersøker britiske myndigheter nå om den russiske eks-spionen og hans datter ble forgiftet hjemme.

Undersøker sønnens grav

Politiet ønsker også å se nærmere på årsakene til dødsfallene til Skripals kone og sønn.

Skripals kone døde av kreft i 2012, mens hans 44 år gamle sønn døde under en ferie i St. Petersburg i fjor. Angivelig som følge av leverproblemer.

Fredag kveld er politiets teknikere på gravstedet til sønnen i Salisbury. Det er satt opp et rettsmedisinsk telt over graven. Politiet har ikke kommet med noen offisiell uttalelse om arbeidet her.

Gravstedet til Skripals sønn, Alexander, er dekket med et rettsmedisinsk telt. Det er flere krimteknikere og brannmenn på stedet fredag kveld.

Det er både rettsmedisinere og brannmannskap på stedet. Flere har beskyttelsesdrakter og gassmasker på. Det er også rullet fram store gule plasttønner til stedet.

Stort militæroppbud

Skripal og datteren ble funnet på en benk i Salisbury søndag ettermiddag, men kort tid tidligere hadde de vært på en restaurant. Det ulikt hvor lang tid det tar fra man eksponeres for nervegass til man får symptomer.

Det avhenger blant annet av hvordan man eksponeres for kjemikaliene og hvor store mengder det er snakk om. Dette gjør at det er usikkerhet knyttet til hvor attentatet skjedde.

I en uttalelse fredag sier Scotland Yard at antiterrorpolitiet har bedt militæret om bistand til å fjerne flere kjøretøy og andre objekter fra Salisbury.

Sergei og Julia Skripal spiste middag på den italienske restauranten Zizzi. Kort tid før dette ble de dårlige. Foto: AFP

Mer enn 100 personer fra Forsvaret er nå sendt til Salisbury.

– De har nødvendig ekspertise og kapasitet til å håndtere denne typen oppdrag, heter det i uttalelsen.

21 til sykehus

Bilder fra Skripals hjem viser at politiet har laget en jernring av kjøretøy rundt huset. Den aktuelle benken der eks-spionen og hans datter ble funnet, er fortsatt dekket av et telt mens det pågår åstedsundersøkelser.

I tillegg til Skripals bolig har politiet også undersøkt flere garasjer i nabolaget.

Storbritannias innenriksminister, Amber Rudd, besøker fredag Salisbury. Hun traff blant andre den alvorlig skadde politimannen Nick Bailey.

Innenriksminister Amber Rudd besøkte fredag Salisbury. Foto: REUTERS

Totalt har 21 personer blitt behandlet etter nervegass-attentatet mot Skripal, men det er kun eks-spionen, hans datter og politibetjent Bailey som fortsatt ligger på sykehus.

Var dobbelagent

Naboer TV 2 har snakket med i Salisbury opplever hendelsen som urovekkende.

– Det er skremmende at noe så giftig og farlig har tatt veien inn i nabolaget. Vi håper å snart få en avklaring på hva som har skjedd, sier en nabo.

Skripal var tidligere oberst i russisk militæretterretning før han ble vervet til britisk etterretningstjeneste. Han fungerte dermed som dobbelagent.

Flere politikere i Storbritannia har langt på vei antydet at det er Russland som står bak attentatet på Skripal og datteren, men dette finnes det ikke beviser for.