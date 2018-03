I fjor sommer ble det kjent at Ari Behn (45) har funnet lykken sammen med Ebba Rysst Heilmann (33), ti måneder etter bruddet med Märtha Louise.

Siden den gang har paret holdt en lav profil, og holdt seg unna offentligheten.

– Vi har vårt forhold, og det har ikke offentligheten så mye med, forteller hun til God kveld Norge.

Rolig og trygt

Men under Aris kunstutstilling på Bogstad Gård viste paret seg sammen.

– Jeg har visst hvem han har vært lenge. Vi har kjent hverandre fra gammelt av, smiler Rysst Heilmann lurt.

Hun beskriver forholdet deres som rolig og trygt.

– Han går rundt og vil høre på jazz, mens jeg sitter og skriver eller syr. Det er veldig fint, avslører hun.

Behn er også aktuell med dokumentarserien «Ari og halve kongeriket» på TV 3, en serie han selv vil ha stoppet. Serien følger livet til Behn det siste året, et år som Behn beskriver som et inferno.

– Dette året har vist meg helt nye sider av meg selv og nye sider av livet, så sånn sett har det vært et helt spesielt år, innrømmer Behn.

Chill Ari

Kjæresten er imponert over hvor rolig Behn har vært.

– Han er helt chill. Han er full av energi samtidig som han er helt rolig. Jeg er ikke alltid like rolig, hevder hun.

Men selv om han er rolig, har året vært tøft. Han har hatt 18 utstillinger, pusset opp et hus og satt sammen et helt nytt liv.

– Det som overrasker meg mest er at jeg alltid har vært så tydelig på hvor jeg skal, og så plutselig stopper det opp og man kommer til et nullpunkt, hvor jeg ikke aner hva som skjer. Det er nytt for meg, forklarer han.

Etter skilsmissen fra Märtha Louise har de to klart å beholde vennskapet.

– Det å få barna trygge i en sånn prosess er det viktigste av alt. Ved å være rause med hverandre, sier han.

Nærværende

Han er deltidspappa for døtrene Emma Tallulah, Leah Isadora og Maud Angelica.

– Jeg er veldig nærværende som far. I går hoppet de hinder hjemme hos meg, og de klarte det høyere og høyere. Det er mye gøy. Og så er de veldig glade i hester. Det er spennende å se hvor forskjellig barna er. Jeg prøver å gi dem trygghet og kjærlighet, smiler han stolt.