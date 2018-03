Nødetatene rykket ut til stedet etter melding om at det var en person i sjøen.

Kort tid senere meldte politiet på Twitter at ei jente er hentet opp fra vannet.

Jenta betegnes som livløs og det er satt i gang livreddende førstehjelp.

Politiets operasjonsleder Ebbe Kimo sier til TV 2 at jenta er over skolepliktig alder og at de har funnet identifikasjon på henne.

Adresseavisen får opplyst på ulykkesstedet at jentas tilstand er kritisk og at hun er sendt til St. Olavs hospital for videre behandling.