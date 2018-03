Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei, det gjelder mulig kjøp av nyere bruktbil. Jeg har fått tilbud om å overta en BMW X5 som i dag går som firmabil. De skal bytte den ut og jeg kan få kjøpe den, i stedet for at den går i innbytte.

Bilen er en 2015-modell. Den har gått snart 80.000 kilometer og har alle servicer, den ser også fin ut innvendig og utenpå. Jeg får den til 650.000 kroner, ferdig registrert, kanskje litt rimeligere også. Jeg har sjekket litt priser og dette er billig i forhold til de andre som ligger ute.

Problemet, hvis jeg kan kalle det for det, er at det er dieselmotor. Jeg skjønner at nesten alle kjøper X5 som ladbar hybrid nå. Betyr det at det vil være vanskelig å få solgt denne igjen om noen år? Jeg ser for meg å ha den til den kanskje har gått rundt 150.000 kilometer, og før det er fare for at mye ryker på den. Vi er en familie på fem med aktiv fritid, og dette virker som perfekt bil for oss. Det hadde vært veldig fint hvis du kunne svare litt raskt! Mvh Einar T.

Benny svarer:

Heisann! Jeg skjønner godt at det frister med "ny" X5. Dette er en veldig bra familiebil med mye plass, komfort, kjøreegenskaper og sikkerhet.

Prisen høres også gunstig ut for meg, forutsatt at bilen er hel og fin og at det ikke er noe som skurrer her. Jeg anbefaler at du uansett tar en grundig sjekk av bilen før du kjøper. Helst hos NAF eller på et bilverksted.

Så var det dette med dieselmotor. Ja, en svært stor del av X5-salget nå er av den ladbare hybridutgaven. Den kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Dermed får du mye krefter og mulighet til å kjøre på strøm over kortere avstander, til en veldig konkurransedyktig pris.

Totaløkonomien avhenger imdlertid i stor grad av kjøremønster og om du er flink til å lade ofte. Har du mye langkjøring, kan det fort bli en god del dyrere å kjøre ladbar hybrid enn diesel.

Veldig billig X5? Det er kanskje ikke så smart

BMW X5 byr på et rommelig interiør med høy kvalitetsfølelse.

Har lyst på selv

Å spå om framtiden er som kjent vanskelig. Det gjelder også hva som kommer til å skje med dieselbilene i bruktmarkedet. Men vi har allerede sett at de har blitt mer tungsolgte, særlig i de store byene. Det er nok en utvikling som kommer til å fortsette.

Når det er sagt, er stor SUV langt fra det verste du kan ha med dieselmotor. Rett og slett fordi dieselmotor for mange er det mest gunstige her i forhold til drivstoff-forbruk. Bomringer og begrensninger vil kanskje presse dem mer og mer ut av store byer, men særlig utenfor byene tror jeg det er mange som vil ønske å kjøre dieselbil i mange år framover.

Som du skjønner: Det er vanskelig å gi deg et helt konkret svar her. Du må neste veie alle hensynene opp mot hverandre, også ta i betraktning hva du eventuelt får av ikke-dieselbil til de samme pengene. Og så er det som alltid viktig å velge en bil du faktisk har lyst på selv, og som du vil trives med. En X5 er ikke noe dumt utgangspunkt der, spør du meg.

Lykke til med valget!

