21. juli 2017:

Martin Skolbekken er på guttetur på den greske ferieøya Kos. Dagen har vært en sånn dag man husker lenge. Sammen med fem kompiser hadde de kjørt scooter rundt hele øya.

Da de sitter på en uterestaurant på kvelden skjer det noe som skal prege Martins liv for alltid.

Et kraftig jordskjelv rammer Kos, og Martin blir alvorlig skadet. Hjemme i Norge får han beskjeden. Begge beina må amputeres.

Plan

Fra det øyeblikket bestemte han seg, han skal opp å gå. Åtte måneder senere er Martin i gang med forberedelsene til Birkebeinerrittet. Det 9,6 mil lange sykkelrittet mellom Rena og Lillehammer.

FORBEREDELSER: Sammen med fysioterapeut Charlotte Ahlsen trener Martin 3-4 ganger i uken. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Det var ikke det første som slo meg da jeg lå på sykehuset i Kreta at jeg skulle trene meg opp til Birken. Men det har vært en del av planen å se hvor mye jeg klarer på ett år, sier han til TV 2.

Fire måneder etter ulykken var Martin oppe å gikk. Hvis alt går etter planen har han lært seg å sykle og fullført Birken akkurat ett år etter at jordskjelvet førte til at begge beina måtte amputeres.

Martin forteller at han tenker på ulykken hver dag før han legger seg.

– Det kunne gått bedre, det kunne gått verre. Hvorfor akkurat meg? Konklusjonen er alltid den samme, og det er at det var tilfeldig, sier han.

Blodslit

23-åringen har ikke syklet noe særlig før ulykken. Kun på hobbybasis. Nå skal han fullføre Birken, ett blodslit på over 8,5 mil.

– Det er langt, men det er vel mye nedover? Jeg har hørt mye rykter om Rosinbakken. Gutta hadde ikke dratt meg med om det ikke var mulig, sier han.

Med hjelp fra blant andre bestekompisen Sebastian, skal Martin fullføre Birken. Til tross for begrensningene legger han ikke skjul på at han har satt seg et mål.

– Tiden holdes litt hemmelig foreløpig, men jeg ønsker å komme i mål på under fem timer, sier Martin.

23-åringen tror de største utfordringene vil bli beina. På grunn av de spesialtilpassede protesene får han fort gnagsår.

FERIE: Martin (23) var på guttetur da det kraftige jordskjelvet rammet øya Kos. Foto: Privat

– Det blir nok min akilleshæl. Fysikken og viljen er det ingenting å si på. Det er de små detaljene som blir viktig, slår han fast.

Aktiv fotballspiller

Før ulykken var Martin en aktiv fotballspiller, nå ser treningshverdagen litt annerledes ut. Han trener fortsatt 4-5 ganger i uken, men i stedet for fotball, må han nå fokusere på å bygge opp styrken i bein og kjernemuskulatur.

Men det er ikke alltid motivasjonen er på topp.

– Det er tøft mentalt. Det er ikke hver dag jeg har lyst til å trene, men jeg vet jo at det vil hjelpe på totalpakken. I bunn og grunn er det motivasjonen det vil stå på, sier Martin om treningen som må til før han kan gjennomføre Birken.

Bestemt

Selv om Martin har vært bestemt fra dag én, er det ikke alltid ting går som det skal. Når ting butter i mot, har 23-åringen funnet sin egen måte å takle det på.

– Da går jeg inn i min egen verden. Tror ikke jeg er en veldig hyggelig person å være med, men for meg har det funket å ha det slik den ene dagen jeg har det kjipt. Hvis folk rundt lar meg ha en sånn dag, pleier det som regel å gå fint dagen etter, sier han.

NY HVERDAG: Det er mye som har forandret seg i Martin Skolbekkens liv etter jordskjelvet i Kos. Foto: Mari Linge Five / TV 2

At 23-åringen var aktiv før ulykken har spilt en avgjørende rolle når Martin har vært nødt til å lære seg å gå igjen.

– Konkurranseinstinktet er jo der, du vil jo alltid lykkes i ett eller annet. Du søker alltid etter å finne den gamle følelsen du hadde før. Det prøver vi å få til nå gjennom syklingen, sier han.

Sammen med familien har Martin underveis satt seg klare mål. Det begynte allerede da han lå på sykehuset i Kreta. Disse målene ble videreformidlet til både Ahus og Sunnaas. Han innrømmer at å sykle Birken er et stort mål, men å ha noe å strekke seg etter har vært viktig for Martin.

– Når ting butter litt imot så har du alltid det målet hvor du kan si til deg selv: Dette skal jeg klare!

– Brutalt

At 23-åringen ikke lenger kan spille fotball, beskriver han som brutalt. Da ulykken skjedde, sa Martin at han skulle klare å legge det bak seg. Åtte måneder senere har han fortsatt ikke klart det.

– Det er tøft å stå på sidelinja og se på, når du mener at du kunne gjort det bedre eller annerledes. Det er en prosess, og det kommer til å bli bedre, sier han.

Martin innrømmer at han ikke finner like stor glede i å forberede seg til Birken, som en seriestart i fotball.

– Jeg finner kanskje ikke like stor glede, men det er en ny prøvelse og spenningen i det er det som er utfordrende, sier han.

Om fem måneder står han på startstreken. Klar for å sykle ni, lange og brutale mil. Det er en utfordring han ser frem mot.

– Det er sikkert noen med verre problemer enn meg som har klart det, så det er ikke umulig, sier han.