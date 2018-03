Tøffere konkurranse og høyere krav til å komme seg inn i gruppespillet i Mesterligaen har fått Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til å ytre at hans mannskap ville tjent på å kvalifisere seg til Europaligaen - ikke Mesterligaen.

– Klarer ikke å slippe Mesterliga-ambisjonen

En utrøndersk uttalelse om man ser på RBKs historie i den gjeveste klubbturneringen i fotballen.

– Det Kåre snakker om blir jo selvfølgelig en snakkis. En ting er å komme med i det gode selskap, men det er ikke sikkert at du opplever at du har forutsetninger for å nå målene. Vi deler tanken hans litt, men vil aldri klare å slippe ambisjonen om Mesterligaen helt, sier talsmann i supporterklubben Kjernen, Espen Viken, til TV 2.

For Rosenborg og Mesterligaen var lenge to elementer som gikk hånd i hånd. Mellom 1995 og 2005 hendte det kun én gang at RBK ikke kom seg til gruppespillet.

Etter deltakelsen i 2005/2006-sesongen har man derimot kun tatt seg til gruppespillet ved én anledning.

– Det er sikkert artig å komme inn i Champions League, men jeg «veit a' farsken» hvor gøy det er å spille der. For nivået er så høyt, sa Kåre Ingebrigtsen til TV 2 torsdag.

– Læringa man får når man scorer ett mål og slipper inn 21. Blir man noe bedre av det? Jeg tror man lærer mer av å spille mot lag man kan slå, sier suksesstreneren og referer til Malmös målforskjell etter gruppespillet i årets turnering.

– Takker ikke nei til Mesterligaen

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, legger ikke skjul på at hun gjerne ser Europas gjeveste klubbturnering tilbake på Lerkendal.

Samtidig har hun forståelse for Ingebrigtsens synspunkt.

– Det er klart at vi ikke takker nei til Mesterligaen, men jeg tror Europaligaen er mer realistisk. Matchingen der er mer enn bra nok. Når du ser hvordan de svakeste lagene har gjort det i Mesterligaen, har Kåre helt sikkert rett i det, sier Dyrhaug til TV 2, og legger til:

– Ambisjonen vår er alltid spill i Europa, enten det er Mesterligaen eller Europaligaen. Målsettingen vår er å kvalifisere oss tre av de seks neste årene.

I fjor håvet den regjerende seriemesteren inn om lag 60 millioner kroner på deltakelsen i Europaligaen, i det som ble et rekordår for Rosenborg.

– Europaligaen er kanskje mer som Mesterligaen var for ti år siden. Det er jo veldig gode fotballag der også, og konteksten har fått mye større markedsverdi. I Mesterligaen er det mer og mer lagene fra de fire-fem største ligaene som har muligheten til å kvalifisere seg, påpeker Rosenborgs daglige leder.

– Får finne seg en ballsal og lukke døren

Ingebrigtsen setter fingeren på det som er blitt et problem for de mindre klubbene i Europa. Spriket mellom klubbene er nemlig blitt større i takt med den økte pengebruken i fotballen.

– Det er en helt forferdelig fotballkrig i Europa om penger, posisjon og medieinntekter. Vi ser mønsteret som forsterker seg for hvert år. De får finne seg en ballsal og lukke døren etter seg. Det er ikke artig å se en 5-0-kamp. Da vil vi heller se en jevn kamp, sier Viken.

Høyere inntekter fra sponsorer, tv-avtaler og gjør det umulig for RBK å gjenskape øyeblikk som triumfen over Milan på San Siro eller kvartfinale mot Juventus, mener Ingebrigtsen. Litt defensivt, synes TV 2s fotballekspert.

– Jeg tror ikke Malmö og FCK sier de samme tingene. Jeg tror ikke de tenker at CL blir en umulig oppgave. Når Hellas kan vinne EM og Leicester Premier League, så kan Rosenborg komme seg til Mesterligaen. Jeg skjønner at folk synes det er spesielt når Kåre sier det så direkte som han gjør. Han er rett frem. Det er sjarmerende, men det er en defensiv tilnærming i dette, sier Jesper Mathisen.

– Likevel ser jeg poenget hans. Å komme inn i gruppespillet og tape med fem mål hver kamp gir ikke så veldig stort sportslig utbytte. Men ambisjonen og drømmen må jo være å møte de beste lagene.

Vil ikke ha Liverpool og United

Viken i Kjernen er tydelig fornøyd med jobben Ingebrigtsen gjør og setter pris på trenerens åpenhet. I god trøndersk ånd nekter han likevel å legge fra seg drøm om spill i Mesterligaen, selv om han ser at det virker mer og mer urealistisk.

– Med fare for å virke litt blasert så har vi opplevd Real Madrid på Lerkendal og slått dem. Det var ingen som trodde det var mulig. Jeg vil nok vokte meg for å si at det ikke er mulig, men sjansen for at vi skal få det til er ikke større enn sist. Vi kan aldri gi opp drømmen, sier Viken.

– Det viktigste for oss er hvordan laget spiller. Illusjonen om at folk går mann av huse om et bra lag kommer, tror jeg ikke noe på. Spiller laget bra, så er det artig å komme å se på. Jeg vil heller ha en tett og god Europaliga-kamp med et utenlandsk lag som vi slår på Lerkendal på et overfylt stadion, istedenfor å få besøk av Manchester United eller Liverpool.

Pål André Helland mener at RBK kommer til å bli "rævkjørt" om de kommer seg til gruppespillet og møter to storkanoner. Mathisen mener det viser at Helland og Co. er klare over styrkeforholdet på klubbene ute i Europa.

Derfor anser han det som en kjempeprestasjon om laget klarer å ta seg til gruppespillet i Europaligaen - noe man lyktes med forrige sesong etter en knallsterk playoff-seier over Ajax.

– Alle spillerne i Norge og Rosenborg vil selvfølgelig heller møte Barcelona og PSG og tape med noen mål enn å møte Røde Stjerne i Beograd. Det Kåre prøver å si er at det er blitt veldig mye vanskeligere å kvalifisere seg til Mesterligaen. Vi må ha en forståelse i Norge av at det er en strålende prestasjon om man kommer seg inn i gruppespillet i Europaligaen. Europaligaen er ikke den nye Mesterligaen, men det blir på en måte det for norske lag. Det må applauderes om man klarer det. Så må man slutte å si at Rosenborg må komme seg til Mesterligaen så og så ofte. Den tiden er forbi, sier Mathisen.