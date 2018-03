Det er mange som regner Geneve Motor Show som den beste og viktigste bilutstillingen i verden. Ikke fordi den er størst, men på grunn av mangfoldet.

I år er nærmere 900 biler utstilt, og utvalget varierer stort. Alt fra sære konseptbiler, til ferdige produksjonsmodeller har prydet messehallene i den sveitsiske byen de siste dagene.

Blant sports- og superbilene har det også vært enormt mye gromt å se. Så mye at vi denne gangen har plukket ut fem av de heftigste bilene.

1) Ferrari 488 Pista

Det blir sjelden feil når Ferrari skal toppe en modell som allerede er blant de aller råeste. 488 Pista bygger på GTB-versjonen, men har fått enda mer krefter og lavere vekt. Det betyr ekstreme prestasjoner.

Nå yter motoren, en V8-er på 3,9 liter, hele 720 hk og 770 Nm. 0-100 km/t raser unna på 2,85 sekunder og toppfarten skal være minst 340 km/t.

Bilen er i tillegg 90 kilo lettere enn GTB-utgaven, mye på grunn av utstrakt bruk av karbon og titan. Ferrari har også gjort flere endringer på utsiden. Fronten har blant annet blitt mer aggressiv og luftinntakene er større.

Nye 488 Pista blir kort oppsummert en av de raskeste bilene på veien når den kommer i 2019.

Motor: V8, 3,9 liter. Effekt: 720 hk / 770 Nm. 0-100 km/t: 2,85 sekunder. Toppfart: Minst 340 km/t. Vekt: 1280 kg

2) Rimac Concept two

Rimac er en relativt nyoppstartet sportsbilprodusent fra Kroatia. I Genève fikk vi se den hysteriske Concept Two – en helelektrisk superbil som blir en direkte konkurrent til blant annet Tesla Roadster 2.

Det er bilens vanvittige ytelser alene som gjør Concept Two fortjent til å havne på vår topp 5 liste. Her snakker vi en av verdens absolutt raskeste biler.

Med 1.914 (!) hestekrefter, 2.300 Nm og en batteripakke på 120 kWh, klarer superbilen 0-100 km/t på under 2 sekunder. Nærmere bestemt 1,97. 0-300 km/t er nesten enda heftigere. Det tar bare 11,8 sekunder. Og toppfarten? Her er det bare å holde seg fast: 412 km/t.

Bilen får dessuten en rekkevidde på 650 kilometer målt etter NEDC-standarden.

Motor: Elektrisk. Effekt: 1.914 hk / 2.300 Nm. 0-100 km/t: 1,97 sekunder. Toppfart: 412 km/t. Vekt: 1950 kg

3) Mercedes-AMG GT 4-door coupe

En bil mange snakker om i Genève er Mercedes-AMG sitt nye beist. Nå har nemlig den heftigste bilen fra Mercedes fått fire dører og plass til fire eller fem, avhengig om man velger vanlig baksete eller to separate seter bak. Tross mer vekt og større plass, har ytelsene blitt ENDA bedre.

Nå yter V8-eren brutale 639 hk og 900 Nm. Nok til at sprinten fra 0-100 er unnagjort på 3,2 sekunder. Vi snakker med andre ord om den raskeste serieproduserte bilen fra AMG noen gang.

I tillegg til imponerende ytelser, skyldes mye av oppmerksomheten designet. – Himmelsk, oppsummerer Broom-Vegard, som var blant de første i verden som fikk se bilen live i Genève. Nye GT 4-door coupe kommer til Norge mot slutten av sommeren i år.

Motor: V8, 4 liter. Effekt: 639 hk / 900 Nm. 0-100 km/t: 3,2 sekunder. Toppfart: 315 km/t. Vekt: 2025 kg

4) McLaren Senna GTR Concept

For en hysterisk bil! Basert på McLaren Senna har britene gjort råest enda råere. Det kommer ikke som noen overraskelse at McLaren har jobbet mye med aerodynamikk, for å maksimere veigrepet enda noen hakk med denne bilen, som utelukkende er bygget for bane. Her taler bildene for seg selv…

Sammenlignet med Senna, er bilen lettere, tilbyr mer krefter og har mer downforce.

Nå skal motoren, en V8-er på 4 liter, levere minst 825 hk. Dreiemomentet skal også økes fra utgangspunktet som er 800 Nm.

Bilen skal produseres i kun 75 eksemplarer og vil koste rundt 11 millioner norske kroner før avgifter.

Motor: V8, 4 liter. Effekt: Minst 825 hk / 800 Nm. 0-100 km/t: 2,8 sekunder. Toppfart: ukjent. Vekt: 1198 kg

5) BMW M8 Gran Coupe

Også denne tyskeren har fått mye oppmerksomhet i Genève. Konsept-versjonen av kommende M8 Gran Coupe ser først og fremst råtøff ut. Bilen er også starten på BMWs fremtidige designspråk, så her er det mye å glede seg til.

Annet enn at bilen ser fantastisk bra ut, har ikke BMW sluppet noen spesifikasjoner. Men ryktene skal ha det til at M8 blir utstyrt med samme 4,4 liters V8 som vi finner i nye M5. Den skal yte rundt 650 hk, i følge nettstedet Carmagazine.

