To menn fra Litauen er nå varetektsfengslet, siktet for grovt ran av gullsmed Heyerdahl på Skøyen i februar i fjor.

Mennene, som er i 20- og 30-årene var på rømmen i flere måneder etter det væpnede ranet. De to ble pågrepet i henholdsvis Polen og Italia, før de ble utlevert til Norge.

– Vi er selvfølgelig fornøyd med at vi har klart å pågripe disse personene, også på vegne av de som ble utsatt for ranet. De to ble pågrepet på bakgrunn av norsk politis etterlysning og er nå siktet for grovt ran, sier etterforskningsleder i Oslo politidistrikt, Enhet Vest, Line Mari Fremstad, til Åsted Norge.

Én raner fortsatt på frifot

Politiet mener at de også har identifisert den tredje raneren, men denne mannen er fremdeles på frifot. Også han er fra Litauen.

– Vi er på fortsatt på leting etter denne mannen. Vi kommer ikke til å gi oss før vi får tatt ham også, sier Fremstad.

FANGET PÅ KAMERA: Her er ranerne på vei inn til gullsmed Heyerdahl på Skøyen.

Norsk politi fikk mange tips fra publikum etter at de tre ranerne ble etterlyst.

– Vi har tatt tak i og jobbet med flere av tipsene, men det var ikke dette som førte til pågripelsene. Publikums hjelp er imidlertid viktig for oss, så vi er veldig fornøyd med at folk tipser, sier Fremstad.

Ifølge politiet har begge de varetektsfengslede erkjent at de var med på ranet.

Det har foreløpig ikke lyktes Åsted Norge å komme i kontakt med mennenes forsvarere.

Gullsmeden håper på preventiv effekt

Gullsmed Thomas Heyerdahl stod selv og hjalp en kunde da ranerne stormet inn i lokalene på Skøyen i fjor. Heyerdahl ble truet med pistol før gjerningsmennene stakk av med klokker til flere hundre tusen kroner.

Gullsmeden mener pågripelsene sender et viktig signal.

– Det er bra at politiet har stått på og ikke gitt seg, og at de har vist at de tar ranssaker alvorlig. Dette har jo en preventiv effekt. Jeg håper at det at politiet viser handlekraft gjør at andre kriminelle tenker seg om to ganger før de begår ran, sier Heyerdahl til Åsted Norge.