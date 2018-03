– Folk ser på fotball, de ser ikke på hva som skjer ellers i livet. Noen kan forstå det, andre ikke. Men i disse vanskelige situasjonene fikk jeg støtte fra noen virkelig gode folk som manageren, klubben, lagkameratene, og selvsagt supporterne som alltid støtter deg.

Det sier den kroatiske forsvarskjempen Dejan Lovren ifølge Guardian etter at han i november i fjor ble utsatt for en skremmende opplevelse.

Skremte familien

Han var på Anfield for Mesterliga-kamp mot Maribor mens konen Anita og deres to barn var hjemme da tre menn forsøkte å ta seg inn i huset deres. Heldigvis endte ikke hendelsen med noe mer enn en knust dør før kjeltringene forlot eiendommen.

– Det er ikke enkelt, fordi vi er mennesker også og alle har problemer. Jeg kjenner ingen som ikke har hatt det. Jeg gjør mitt beste for å leve et rolig liv, men noen ganger avhenger det ikke bare på meg fordi noen vil gå inn i huset mitt og stjele ting – selv om jeg ikke har noen ting hjemme. Uheldigvis var konen og mine to barn der. Det var forferdelig, sier Lovren.

Bare noen måneder i forveien ble Lovren og familen utsatt for nok et innbrudd under en ferie i Zagreb.

Tyver tok seg inn i leiligheten Lovren bodde i og stjal penger og smykker. I et intervju med en kroatisk avis sa 28-åringen at han mistenker tyvene for å ha gasset ham før innbruddet.

– De har stjålet alt fra meg. Jeg hørte ingenting. Det er som om de har lagt noe i leiligheten for å få meg til å sovne. De kunne ha kidnappet barna mine uten at jeg hadde merket det.

Ble drapstruet

Tidligere denne sesongen har Lovren også fortalt at han er blitt drapstruet. I et innlegg på Instagram viste han frem en melding fra en bruker som hadde skrevet en melding til ham.

– Jeg skal drepe familien din, din kroatiske idiot, stod det i meldingen kroaten fikk tilsendt.

Liverpool fansen stilte seg umiddelbart i ryggen på den kritiserte midtstopperen og kåret ham til månedens spiller i oktober sammen med Mohamed Salah.

– Jeg bryr meg ikke om at folk snakker dritt om meg, det sier mer om dem. Men jeg kan ikke ignorere det når familien min blir truet. Jeg kan ikke og jeg ville ikke godta det. Kvalmt, skrev Lovren på Instagram under bildet av drapstrusselen.

Foten på gasspedalen

Lovren er ikke garantert en plass på laget når Liverpool drar til Old Trafford for gigantmøtet mot erkerivalen Manchester United lørdag.

De siste oppgjørene mellom lagene har endt med antiklimaks og få scoringer. Kun tre scoringer på de siste fire kampene er status før lørdagens batalje.

– Da de kom hit forrige gang, forsvarte de seg dypt, så la oss se hva som skjer nå. Jeg tror de kommer til å gjøre det samme igjen. De trenger poengene. For de er ett poeng bra, men vi spiller aldri for ett poeng. Vi spiller som vi spiller hver eneste gang - angrepsfotball. Da oss nyte, sier Lovren.