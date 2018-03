Det som var en morsom fest i 2010, endret Sam Ballards (28) liv for alltid.

Etter at han tok kameratenes utfordring på fest, ble han liggende på sykehus i tre år.

Nå sitter han i rullestol og trenger assistanse døgnet rundt, skriver Daily Telegraph.

På festen ble den australske gutten, som den gang var 19 år gammel, utfordret til å spise en snegle fra hagen til kameraten som holdt festen.

Sam, som var en aktiv tenåring som elsket å spille rugby, tok utfordringen.

– Det var gutter, rødvin, alkohol, sittende rundt bordet til en kamerat. En snegle havner på bordet, og noen begynner å snakke om en utfordring. Gutter er gutter, fortalte Sams mor Katie Ballard til 7 News Sydney året etter at sønnen havnet i koma.

TRENGER HJELP DØGNET RUNDT: Sam Ballard sammen med moren Katie. Foto: Newspix

Spiser avføring fra rotter og mus

Bare dager etter at Sam hadde tatt utfordringen og spist sneglen, ble han svært syk.

Undersøkelser viste at han hadde fått i seg en rundorm som vanligvis lever i rotters lungearterier, Angiostrongylus cantonensis.

Siden snegler spiser avføring fra blant annet rotter og mus, kan også de være bærer av parasitten.

REISEMEDISIN: Gunnar Hasle er Norges fremste ekspert på reisemedisin og tropesykdommer. Foto: Bo Mathisen

Rundormen kan være svært farlig for mennesker, da den blant annet kan føre til såkalt eosinofil meningoencefalitt, som er en infeksjon av hjernen som forårsaker en økning i antallet hvite blodlegemer.

– Dette er en rundorm som kan ramme sentralnervesystemet til mennesker og føre til meningitt. Rundormen finnes i Sørøst-Asia og på Stillehavsøyene, sier lege og ekspert i tropesykdommer og reisemedisin, Gunnar Hasle, til TV 2.

Hasle, som driver Reiseklinikken i Oslo, forteller at han ikke har hørt om tilfeller hvor nordmenn er blitt smittet av denne rundormen.

– Såvidt jeg vet, har ingen nordmenn blitt rammet av dette. Hvis det skulle ha vært snakk om det, så ville det vært snakk om importerte tilfeller fra utlandet, sier han.

ANGRIPER ROTTER OG MUS: Angiostrongylus cantonensis forårsaker eosinofil meningitt, og er mest utbredt i Sørøst-Asia og Stillehavsøyene. Foto: Wikimedia Commons

Ekstremt sjeldent tilfelle

Den aktuelle rundormen lever bare i varme strøk, og det er vært sjeldent at mennesker blir smittet av den.

På sine nettsider skriver australske helsemyndigheter at sykdommen som Sam fikk, som ofte kalles «rat lung worm disease», er en «ekstremt sjelden infeksjon».

«Sykdommen er en ekstremt sjelden årsak til meningitt i Australia. Den er forbundet med å spise smittede snegler og snegler. De fleste blir helt friske igjen, men kan føre til alvorlig sykdom», skrives det.

Videre opplyses de at personer som blir rammet av tilstanden, ofte opplever hodepine, stiv nakke, kribling eller smerter i huden, feber, kvalme og oppkast.

«De fleste som har symptomene blir helt friske uten behandling på noen dager, uker eller måneder. Men, infeksjonen kan noen ganger forårsake sterk meningitt som krever spesialistbehandling. Infeksjonen kan være dødelig».

GODE VENNER: Sam omgitt av kameratene sine etter en rugbykamp hjemme i Sydney. Foto: Sam Ballard/Facebook

Krampeanfall og sondemating

Sam var en av de uheldige, og endte i koma i 420 dager. Han får daglig krampeanfall, og må mates gjennom sonde og få hjelp til å regulere kroppstemperaturen.

Siden Sam trenger hjelp døgnet rundt, er familien nedtynget i gjeld.

I 2016 søkte Sams mor, Katie Ballard, National Disability Insurance Scheme (NDIS), om støtte, og ble lovet 3,2 millioner kroner.

I september 2017 fikk hun beskjed om at Sam likevel ikke ville få mer enn omtrent 800.000 kroner.

Katie sier at hun ikke fikk forklaring på avslaget, og at familien nå har store økonomiske utfordringer.

GODT HUMØR: Katie Ballard forteller at Sam, som her tuller og tøyser sammen med gode venner, ikke har endret personlighet etter at han ble syk. Foto: Sam Ballard/Facebook

Hun forteller at de nå skylder en hjemmehjelptjeneste 270.000 kroner.

Katie forteller at hun nå har gått til sak mot staten, i håp om å få pengene de trenger for å kunne gi Sam behandlingen han trenger.

En talsmann for NDIS sier til australske News at de «har jobbet tett med Ballard-familien» og at en løsning er nært forestående.

Livet forandret for alltid

I 2011 hadde Katie et håp om at Sam en dag skulle kunne gå igjen.

«Han blir bedre og bedre. Han er fortsatt morsomme Sam, og han ler mye. Han kommer til å snakke og gå igjen (takk Gud), men vi vet ikke når», skrev hun.

Håpet er nå borte.

«Dette er dødelig. Det har forandret livet hans for alltid, og det har forandret livet mitt for alltid. Kampen er forferdelig», skriver hun.