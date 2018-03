Natt til fredag norsk tid bekreftet pressesjef, Sarah Huckabee Sanders, at president Donald Trump kommer til å takke ja til invitasjonen til å møte nordkoreas leder Kim Jong-un.

Etter planen skal de to statslederne møtes innen mai måned, men sted og tidspunkt er ikke fastsatt.

– Det er ganske sensasjonelt, ikke minst politisk. De har kalt hverandre vekselvis «rocket man» og «en gal gammel mann», og skal sitte i samme rom innen halvannen måned, sier USA-kjenner Eirik Bergersen til TV 2.

Også Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, er svært positiv.

– Dette viser at det også kan komme noe godt ut av uberegnelighet. Før Donald Trump ble valgt, sa han at han kunne overveie å sette seg ned med Kim, men da han ble valgt, begynte en ordkrig mellom de to. Nå har han igjen skiftet mening, sier Helgesen til NTB.

Ild og vrede

Forholdet mellom Donald Trump og Kim Jong-un har vært alt annet enn rosenrødt.

Trump har for lengst fått nok av Nord-Koreas atomprøvesprengninger og testoppskytinger av interkontinentale raketter, og flere sanksjoner er blitt innført mot det lukkede landet på Koreahalvøya. Da Nord-Korea truet med hevn mot USA i august i fjor, kom Trump med en krass advarsel.

– Nord-Korea bør ikke komme med flere trusler mot USA. De vil bli møtt med ild og vrede som verden aldri før har sett, sa Trump.

Siden da har ordkrigen eskalert, og de to lederne har stadig kommet med karakteristikker av hverandre. Blant annet ble det skapt overskrifter da Donald Trump ga Kim Jong-un kallenavnet «Rocket Man».

– Jeg snakket med president Moon i Sør-Korea i går kveld. Jeg spurte han om hvordan det går det rakett-mannen. Lange bensinkøer danner seg i Nord-Korea. Synd!, skrev presidenten på Twitter.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2017

Kim Jong-un svarte med å kalle Trump for «sinnsforvirret».

– Han er uegnet til å styre et land, han er helt klart en kjeltring og en gangster som liker å leke med ild, og ikke en politiker, sa han i en pressemelding.

I FN ble Trump også beskrevet som «president av ondskap» av Nord-Koreas utenriksminister.

«Kort og feit»

Men mange vil kanskje mene at ordkrigen ble jekket opp enda et hakk da Trump under sitt Asia-besøk i fjor høst kom med nok en beskrivelse av Kim Jong-un.

– Jeg ville aldri kalt ham «kort og feit». Jeg prøver så hardt å være vennen hans. Kanskje det vil skje en gang, skrev Trump.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

Dette fikk den statlig styrte nordkoreanske avisen Rodong Sinmun til å tenne på alle pluggene. Avisen skrev nemlig at Trump fortjener dødsstraff for sine uttalelser om Jong-Un og det nordkoreanske regimet, ifølge AFP.

Men heller ikke dette stoppet utspillene. Så sent som i januar kranglet de to om hvem som hadde den største atomknappen. For dagen etter at Kim Jong-un sa at han har en atomknapp på skrivebordet, sa Donald Trump at han har en mye større atomknapp – som virker.

– Det vi nå ser er en ny linje fra Donald Trump. Han har sagt lenge at man har snakket med Nord-Korea i mange år, og det har ikke ført til noen ting. Man skal i stedet møte Nord-Kroea med «fire and fury», som berømmelig er blitt tittelen på en bok som Donald Trump ikke er så glad i, sier Eirik Bergersen.

– Tvunget til å skaffe relasjon

Geir Helgesen mener at Sør-Korea har hatt en viktig rolle i å gjøre møtet mulig.

Forskeren peker på at landet inviterte Nord-Korea til OL i Pyeongchang, og at Sør-Koreas president Moon Jae-in har vært en pådriver for samtaler med Kim.

Den politikken har satt USA i en vrien situasjon, ifølge Helgesen.

– USA kom litt ut på sidelinjen, og var ikke lenger den viktigste spilleren. Det passet ikke Trump, sier forskeren, som tror at Donald Trump nå er ute etter å få utenrikspolitisk anerkjennelse.

– På den andre siden er Kim opptatt av å styrke Nord-Koreas økonomi. Det nordkoreanske styret vet at de styrer Øst-Asias fattigste land. Det kan de ikke endre på ved å selge illegale våpen til Syria og andre krigsområder. De var tvunget til å skaffe en relasjon til USA, mener Geir Helgesen.

Bergersen sier det er alt for tidlig å slå fast hva møtet vil føre til.

– Ikke minst skaper det mye da optimisme og håp om en fredelig løsning, sikkert både i befolkningen i disse landene og på verdensbasis. Det er noe man har sett på med stigende uro. Det er alt for tidlig å si noe om hva dette vil føre til.

– Skal selge en fredsavtale

Møtet vil bli det første av sitt slag mellom en nordkoreansk leder og en sittende amerikansk president.

– Det er ofte slike ting som amerikanske presidenter gjør på slutten av sin periode i håp om å få Nobelprisen, og kanskje får Donald J. Trump Nobelprisen hvis dette fører frem, hvis da den sørkoreanske visjonen om å utrydde atomvåpen fra Koreahalvøya faktisk får resultater, sier Bergersen.

– Donald Trump er jo en selger, man sier at han er som en bilselger. Hvis han får deg til å sette deg inn i bilen, så er det mye lettere for deg å kjøpe den bilen. Hvis du da får Kim Jong-un til å sette seg på et møte, så er det lettere for Trump, mannen bak «The Art of the Deal», å selge en fredsavtale til Kim Jong-un, fortsetter Bergersen.