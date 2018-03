Prinsesse Madeleine (35) av Sverige og Chris O'Neill (43) fikk natt til fredag klokken 00:41 sitt tredje barn, en datter. Ifølge det svenske kongehuset fødte prinsessen et friskt barn på Danderyds sykehus utenfor Stockholm.

«Både mor og barn har det bra», skriver kongehuset i en pressemelding.

Paret har to barn fra før av, prinsesse Leonore Lillian Maria som er tre år gammel og ble født i New York mens paret bodde der, og prins Nicolas Paul Gustaf (2), som ble født i Stockholm like før de flyttet til London.

Chris: – Barna gleder seg til å møte sin nye lillesøster

«Vi er veldig glade over forøkningen i vår familie, og at Leonore og Nicolas har fått sitt etterlengtede søsken. De gleder seg veldig til å møte sin nye lillesøster», sier Chris O'Neill i en pressemelding.

Informasjonssjef ved slottet, Margareta Thorgren, sier til Expressen at kong Carl Gustaf og dronning Silvia avbryter sin ferie i skiparadiset Klosters i Sveits til fordel for å møte det nye barnebarnet.

– Kongeparet kommer til å være tilbake i Sverige i løpet av dagen, sier Thorgren.

Planen var egentlig å bli til midten av mars, men nå har de altså bestemt at ferien forkortes. Den lille jenta er deres syvende barnebarn.

Dette tror eksperten blir navnet

TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland, er henrykt over de gledelige nyhetene fra nabolandet som kom på morgenkvisten.

– Jeg gratulerer så mye. Vi visste jo at fødselen var nært forestående. Innbydelsene til den såkalte Te Deum- gudstjenesten ble nemlig sendt ut for en drøy uke siden, sier Totland.

– Og nå starter selvsagt gjetningene på navn på den nyfødte svenske prinsessen. Hun vil nok som sine søsken få tre navn - og hovednavnet kan godt bli noe nytt og spennende. Men det blir helt sikkert navn som klinger godt på både svensk og på engelsk. Både Alice, Silvia og Maria er blant favorittene. Lilian og Charlotte blir også nevnt. Så får vi se hva morfar Carl Gustaf kunngjør om ikke så lenge, sier Totland.

Planla Sverige-fødsel for egen regning

Madde og Chris bor i London, men kunne i begynnelsen av februar avsløre at de planla at barnet skulle fødes i Sverige, melder Expressen. De reiste derfor til Sverige i midten av februar. Svensker bosatt i utlandet må selv betale for helsetjenester i Sverige, og de to har sagt at de selv betaler utgiftene knyttet til fødselen.



Det nye tilskuddet er nummer ti i arverekken til den svenske tronen. Den første i rekken til å ta over er kronprinsesse Victoria (40), som har to barn sammen med sin ektemann Daniel Westling (44), prinsesse Estelle Ewa Mary (6) og prins Oscar Carl Olof (2).

Prins Carl Phillip (38) har to barn med Sofia Hellqvist (33), prins Alexander Erik Hubertus Bertil (1) og prins Gabriel Carl Walther, som ble født for et halvt år siden.