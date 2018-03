Straffen er 30 dager kortere enn aktors påstand, skriver Drammens Tidende.

18-åringen slapp også å betale en bot på 5.000 kroner på grunn av lav inntekt, men fikk inndratt mobiltelefonen som ble brukt til filmingen.

Hendelsen skjedde på en ungdomsfest i mars i fjor.

18-åringen, som da var 17, forklarte i retten at en mannlig festdeltaker ba ham filme da han gikk naken inn på et soverom der den fornærmede 16-åringen var. Den tiltalte filmet da den 16 år gamle jenta og en annen gutt som hadde sex.

18-åringen forklarte i retten at filmen bare varte rundt 1,5 sekunder, og at han stanset filmingen da han så hva som foregikk. Dagen etter hendelsen viste 18-åringen filmen til en kamerat, som på den tiden «holdt på» med den 16 år gamle jenta. Motivet skulle ifølge mannen være å vise at jenta var utro. Han sendte i tillegg et skjermbilde fra videoen til den samme kompisen, samt til en venninne av den fornærmede jenta.

Verken politiet eller retten har sett videoen, da den ble slettet før saken ble anmeldt. Men skjermbildet ble lagt fram som bevis.

18-åringen har tilstått det han har gjort, og forklart at han angrer.

