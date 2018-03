Politiet ble varslet om brannen klokken 04.35 natt til fredag.

– Det er en driftsbygning på en gård som er i full fyr, sier operasjonsleder i Sørvest politidistrikt, Jørn Solheim, til TV 2 i 05.30-tiden.

Ifølge operasjonslederen var det to hester, to sauer, en eller flere geiter, samt høner og kaniner inne i bygningen. Rett før klokken 06 opplyser brannvesenet at de har reddet dyrene ut av den brennende bygningen.

Ifølge politiet har dyrene blitt reddet ut via en bakdør.

Mannskaper fra både Karmøy brannvesen og Haugesund brannvesen rykket ut til den brennende bygningen. En veterinær ble også tidlig varslet om brannen.

– Det var meldinger om eksplosjoner på stedet og full fyr i låven, sier Torgrim Jørgensen, vaktleder i Haugaland og Sunnhordland 110 sentral, til TV 2.

klokken 05.56 var brannen under kontroll. Årsaken er foreløpig ukjent.