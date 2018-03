Allerede før første periode var halvspilt torsdag, hadde Lightning inntatt en tomålsledelse. Cedric Paquette scoret først, og noen få minutter fulgte Adam Erne etter.

Etter den første hvilen, var det igjen Florida-laget som fikk uttelling først. Anthony Cirelli satte inn 3–0. Sju minutter ut i omgangen var det endelig Rangers' tur, og Ryan Spooner kunne redusere for gjestene fra New York. Det hjalp lite da Chris Kunitz etter rundt fem minutter sørget for at avstanden igjen var på tre mål. Mot slutten av perioden dro vertene ytterlige fra da Tyler Johnson la på til 5–1.

Drøyt tre minutter ut i den siste perioden jager Ryan Spooner pucken opp langs hele den høyre langsiden forbi en Lightning-spiller som ikke engang får med seg hva som skjer. En kort pasning på tvers finner han norske Mats Zuccarello åpen foran Tampa Bays keeper, og nordmannen setter pucken lett i mål. Mot slutten av perioden reduserte Rangers igjen, ved Kevin Hayes, men det ble Lightning som sikret seg poengene denne gangen.

Zuccarello fikk drøyt 20 minutter på isen i Florida torsdag kveld.

