– Vi fikk melding klokken 1.30 om at en kvinne i midten av 50-årene i rullestol hadde blitt ranet og kastet i bakken i sentrum av Holtet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

– Det hadde vært et basketak der, hvor en mann hadde kastet seg over henne for så å kaste henne i bakken. Så ble hun ble frastjålet sine personlige eiendeler, og mannen løp fra stedet.

Stokkli sier at både en politipatrulje og en hundepatrulje søkte i området og fant mannen ikke langt unna. Han hadde eiendelene på seg og ble pågrepet.

Kvinnen ble lettere skadd.

(©NTB)