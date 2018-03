Det har vært en dårlig bevart hemmelighet de siste månedene, og sent torsdag kveld meldte brasilianske medier med tungvekteren Globo i spissen at Barcelona og Gremio endelig er enige om en overgang for den brasilianske playmakeren Arthur Melo.

Søndag meldte Barcelona at de har sikret seg en opsjon på spilleren og kan kjøpe ham i juli.

Overgangssummen er på 30 millioner euro pluss ti millioner i bonuser.

Den sentrale midtbanespilleren ble kåret til den beste spilleren i Copa Libertadores-turneringen.

De har vært snakk om at Arthur skal spille for Gremio til januar 2019 fordi Barcelona trenger tid til å frigjøre en såkalt «ikke-EU-plass» i A-lagstroppen, men også fordi storklubben sliter med en viss «overbooking» av midtbanen. Dette ble ikke bekreftet søndag.

Ryktene om at Arthur var aktuell for Barcelona tok fyr like før jul, da det ble lekket bilder av spilleren mens han poserte ikledd en Barcelona-drakt sammen med Barcelonas sportsdirektør Robert Fernandez.

Barcelona skal imidlertid allerede da ha hatt klubbens tillatelse til å snakke med spilleren og godt og vel tre måneder senere kan Arthur posere med den røde og blå drakten på nytt.