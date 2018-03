2018 er et spennende elbilår. Vi har allerede fått andre generasjon av verdens mest solgte elbil, Nissan Leaf. Jaguar har lansert sin elektriske SUV I-Pace – og Audi kommer med den elektriske SUV-en e-tron mot slutten av året.

I tillegg er Hyundai klare for å lansere sin folkelig prisede elektriske kompakt-SUV, Kona. Og akkurat den ligger an til å kunne bli en skikkelig storselger!

– Overveldende

Bilen står naturligvis på bilutstillingen I Genève, og vi har fått anledning til å bli bedre kjent med nykommeren. At mange hjemme i Norge er spent på denne bilen, viser interesse-listen med 18.000 navn på.

– Ja, det er ganske overveldende. Dette er riktignok ikke bestillinger, så vi forventer naturligvis at ikke alle skal ha bilen. Men at det er rekordhøy interesse for denne bilen, er det ingen tvil om, sier en fornøyd markedsdirektør hos Hyundai Norge, Christian Stenbo.

Den høye midtkonsollen gir Kona mer storbilfølelse – og åpner for et praktisk oppbevaringsrom under.

Mer premium

Designmessig er elektriske Kona litt sprekere enn tilsvarende modell med diesel/bensinmotor. Små justeringer både utvendig og innvendig gir et løft.

Interiøret har fått en bred og stilig midtkonsoll – som er praktisk med stort oppbevaringsrom under. Den gir også litt ekstra premium- og storbilfølelse, selv om hardplast avslører at vi tross alt snakker om en folkelig bil.

En ny og stor infotainmentskjerm og digitale instrumenter er også på plass.

Bagasjerommet er ikke så stort, men det vil duge for mange. Ellers er bakseteplassen brukbar – også for voksne.

Kona er en kompakt SUV, eller crossover om du vil.

Bedre rekkevidde

Stenbo kan dessuten fortelle at rekkevidden har økt. Kona utvikles nemlig fortsatt, og Hyundai presser på hele tiden. Derfor er den såkalte NEDC-rekkevidden nå på hele 546 km på største batteripakke (WLTP: 482 km).

Det betyr at vi nå bør kunne beregne rundt 450 kilometer realistisk rekkevidde, også på norske veier.

Ikke så rart at Hyundai er forberedt på et skikkelig luksusproblem den dagen bestillingene begynner å komme inn.

Pris

– Vi er forberedt på at vi får en tøff oppgave med å få ut nok biler. Planen er imidlertid at vi skal klare i alle fall 2.500 biler i år, med utlevering av de første bilene i juli. Og neste år vil kapasiteten bli betydelig høyere, lover Stenbo hos Hyundai.

Han kan imidlertid ikke si noe om pris ennå. Akkurat som alle de andre som ikke kan gi oss en konkret svar på dette, loves det imidlertid at den skal bli "konkurransedyktig" …

