Med over 100 Europa- og verdenspremierer er bilutstillingen i Genève en av årets viktigste. Og for mange den morsomste. I den sveitsiske metropolen dukker nemlig alltid noen av de mest eksotiske superbilene opp.

Her er Ferrari, Pagani, McLaren, Bugatti og Koenigsegg på plass. Men i tillegg er det også nykommere som forsøker å skape seg et navn i bransjen. Mer eller mindre spenstige sådan.

Et av dem som virkelig slår på stortromma, er kinesiske Techrules. På åpningsdagen fikk de imidlertid den verst tenkelige starten på visningen av bilen sin.

Dette blir en helt vanvittig superbil!

Svett TV-journalist

En kvinnelig journalist fra en tysk TV-stasjon skulle nemlig lage en reportasje på den Batman-aktige treseteren. Hun tok plass i det midterste setet og lukket den enorme "døra", som i praksis er en glasskuppel som dekker hele bredden av bilen.

Men da hun skulle ut igjen begynte dramatikken. Og vi kan love at det var flere enn journalisten som ble svett

Etter hvert ble det også en aldri så liten samling av publikum som ville se hvordan det hele løser seg.

Her er verdens dyreste bil i Norge

Er det under her knappen til døra er, tro?

Hinsides krefter

Vi kan for øvrig ta med at bilen virkelig er et råskinn. Som tar mål av seg å konkurrere med selveste Bugatti Chiron, når det gjelder ytelser.

Den leveres med en rekke ulike drivlinjer, både bakhjulsdrift og firehjulsdrift - og med opptil TO motorer per hjul! Totalt yter versjonen du ser på klippet over 1.300 hk – og har et et dreiemoment på komiske høye 2.340 Nm på hjulene.

Det gjør at du klarer 0-100 km/t på 3 sekunder blank. Dessverre er toppfarten elektronisk begrenset. Til 300 km/t!

Rekkevidden er opp til 2.000 kilometer, takket vært et avansert hybridsystem.

Se hva som skjedde i videoen øverst i artikkelen.

Råskinnet dukket opp i en parkeringskjeller i Trondheim