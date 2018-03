– Jeg har vært med lenge nok. Det er tolv år siden jeg tok mine første verdenscuppoeng på Lillehammer. Det var ikke en enormt vanskelig avgjørelse om at nok er nok. Jeg har lagt ned nok treningstimer og reist mye. Totalpakka som utøver er ferdig, sier Hilde til NTB.

30-åringen er med på nasjonal kvote i Holmenkollen og Lillehammer under Raw Air.

– Får jeg muligheten, blir jeg med helt til superfinalen i Vikersund, men ut ifra statistikk og tidligere prestasjoner i vinter, er det reelt å tro at det er slutt i verdenscupen etter Lillehammer. Gjør de andre hopperne som de skal, er ikke mitt nivå høyt nok til å være med resten. Det å tro at jeg skal avslutte med to seirer i Kollen og Lillehammer, gjør bare at jeg vil være veldig skuffet når vi kommer til Lillehammer. Jeg er forberedt på at jeg takker og bukker, og rolig trekker meg tilbake, sier Hilde.

Beslutningen om å gi seg som hopper har modnet sakte.

– Veien er for lang til å nå igjen de unge hopperne som har et høyere nivå enn jeg har, medgir Asker-hopperen.

– Min viktigste kvalitet er at jeg aldri gir meg, selv om det blir dumt å si på en helg som dette. Ingen kan ta fra meg at jeg har gitt alt i en hver setting. Jeg har prøvd alt for å bli bedre. Jeg har lyktes mange ganger. Det er ikke mer krutt i tønna for å gå løs på en ny sommer, sier Hilde.

Hilde trekker fram seieren i hoppukeavslutningen i Bischofshofen i 2011 som karrierens høydepunkt. Han har en rekke lagmedaljer i VM og OL.

Har kost seg

De siste årene har resultatene uteblitt for den sympatiske Asker-gutten.

– Jeg har hatt mange tunge stunder, men jeg tror ikke du kan gå et liv som toppidrettsutøver og 12 år i verdenscupen uten å ha det mye kjipt. Det er hovedsakelig nedturer, selv for Gregor Schlierenzauer som er mestvinnende skihopper i verdenscupen. Det er likevel flere renn han ikke har vunnet enn som han har vunnet. Du møter mer motgang enn medgang. Jeg har kost meg hele veien og hatt flere gode øyeblikk en dårlige, selv om resultatene ikke har vært så gode de fire siste årene, sier Hilde.

– Jeg glemmer aldri følelsen av å gjøre et godt konkurransehopp. Da kjenner du «fy f … så deilig det vi holder på med er». Den spontanjubelen som kommer når du har hoppet langt i konkurranse, kan jeg ikke beskrive.

Ønsket med videre

Den mektige renndirektøren i Walter Hofer ble svært overrasket da NTB fortalte ham om Hildes beslutning.

– Det er en veldig trist beslutning. Tom Hilde er en så begavet skihopper. Han var helt der oppe for noen år siden, og han prøvde virkelig å komme tilbake i toppen. Hilde er alltid i så godt humør. Han er en flott representant for hoppsporten, og jeg håper han finner en rolle som gjør at han kan fortsette innen skihoppingen, sier Hofer.

Hilde har ingen jobb å gå til, men jobber med prosjekter som gjør at han håper å kunne fortsette innenfor hoppsporten.

– Tom Hilde er en av de mest populære utøverne i hoppsporten, selv om han de siste årene har vært langt nede på resultatlisten. Han er alltid munter, blid og morsomt. Det vil være idioti ikke å beholde Tom i en rolle i norsk hoppsport. Vi har ikke råd til å la våre. Han er en av de største i min tid som hoppsjef, sier Clas Brede Bråthen.

– Det er en stor epoke i klubben som er over. Han har vært en enorm inspirasjon for Halvor (Egner Granerud). Sønnen min gikk omvei til skolen for å se om Tom var hjemme. På vegne av skiklubben er tiden inne for å si tusen takk for innsatsen og det han har betydd for hoppingen i Asker, sier tidligere formann i Asker skiklubb, Svein Granerud.

