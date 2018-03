Søndag klokken 10.00: Se Flandern rundt på TV 2 og tv2sumo.no.

En rapport utarbeidet av kulturkomiteen i det engelske parlamentet kom tidligere i år med knusende kritikk av Bradley Wiggins og Team Sky.

Hovedbudskapet: begge har opptrådd uetisk i bruken av medisinske fritak.

«Hensikten var ikke medisinsk, men for å forbedre forholdet mellom vekt og kraft foran løpet», kan man lese i rapporten.

– Kynisk misbruk av systemet

Flere eksperter har hevdet at dette tenderer til doping, men selv benekter Wiggins og Sky alle anklager.

Den anerkjente journalisten David Walsh, som viet 15 år av livet sitt til å forsøke å avsløre Lance Armstrong for doping, er dog ikke i tvil.

– Er Bradley Wiggins en doper?

– Ja, jeg synes han dopet seg for å vinne Tour de France 2012. Han skaffet seg de medisinske fritakene i 2011, 2012 og 2013 uten at det var en reell grunn. Han fikk et fritak tre dager før starten at Touren han vant i 2012. Han får en triamcinolone-injekson på 40 mg/mL - et veldig sterkt stoff. Vi vet fra andre syklister at det er et voldsomt prestasjonsfremmende stoff. David Millar sier at det er mer effektivt enn EPO, sier Walsh energisk, og fortsetter:

– Bradley Wiggins var ikke syk i 2012. Laget sier at han tok det preventivt. Han trengte det ikke for å vinne Tour de Romandie, han trengte det ikke for å vinne Critérium du Dauphiné, han trengte det ikke for å vinne noen av forberedelsesrittene... Men rett før Touren, gir de ham stoffet. For meg er det et kynisk misbruk av TUE-systemet.

Og konsekvensen, mener Walsh, burde være innlysende:

– Jeg mener at Wiggins, om det var mulig, burde miste sin Tour-seier. Jeg mener også at Brailsford burde ha sagt opp, sier han.

Rival: – Jeg er imot medisinske fritak

Triamcinolone er et svært potent kortikosteroid - som også har havnet i søkelyset for å være i den norske legekofferten i Pyeongchang.

Hva det hadde å gjøre i kroppen til Wiggins, skjønner Walsh lite av.

– Man gir en injeksjon på 40 mg/mL til en veldig syk person. Vi vet at Wiggins ikke var veldig syk, sier han.

Mottakelsen i sykkelfeltet på den svært kritiske rapporten har vært delt.

Enkelte, blant andre Bernhard Eisel og flere nåværende Sky-ryttere, har tatt Sky og Wiggins i forsvar.

Andre er mer skeptiske.

Tim Wellens, nummer to på fredagens etappe av Paris-Nice og en av feltets beste ryttere i kupert terreng, er en av de.

– Det er en delikat og komplisert sak, men alle vet at jeg er imot medisinske fritak, sier han til TV 2.

Den holdningen resulterte i at Wellens måtte bryte Tour de France på etappe 15 i fjor sommer-

– Jeg måtte bryte fordi jeg var syk. Jeg fikk tilbudet om fritak før Touren, fritak for å bruke en medisin som kunne ha hjulpet meg. Men jeg valgte ikke å gjøre det. Det var min personlige beslutning, forteller han.