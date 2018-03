Dortmund - RB Salzburg 1-2

Se scoringene øverst!

Tidligere Viking-spiller Valon Berisha (25) ble den store helten for Salzburg med begge scoringene i torsdagens 2-1-seier.

– Vi vant kampen, men Dortmund kan komme tilbake. Vi feirer ikke avansement ennå, sa Berisha etter kampen ifølge 90minuten.at.

Det østerrikske laget spilte en god kamp preget av høyt press og en energisk spillestil – slik Dortmund er kjent for å spille. Men torsdag fikk tyskerne smake egen medisin.

Det første målet kom på straffe etter 49 minutters spill. Hwang Hee-chan ble felt, og Berisha, som spilte for Viking til 2012, var sikker fra straffemerket.

I 2016 valgte Valon Berisha å spille landslagsfotball for Kosovo istedenfor Norge. Broren Veton, som spiller for Rapid Wien, forble norsk statsborger.

Valon Berisha doblet ledelsen etter 56 minutter. Dortmund mistet ballen på egen banehalvdel. Da stormet Salzburg i angrep. Stefan Lainer fikk ballen på høyresiden, løp til dødlinjen og la ballen 45 grader ut i straffefeltet. Der fikk Berisha stå alene på 16 meter og banke ballen i mål til 2-0.

Reduserte

Da gjorde Dortmund et dobbelbytte for å komme inn i kampen igjen. Mario Götze ble ofret for stjerneskuddet Christian Pulisic (19), mens Chelsea-innleide Michy Batshuayi måtte vike for Maximillian Philipp.

Det ga uttelling i form av en scoring fra André Schürrle, som løp et innlegg fra Pulisic i mål.

Fredrik Gulbrandsen fikk spille de siste tjue minuttene for Salzburg.

Kampen endte 2-1 til Salzburg.

Returkampen går i Salzburg neste torsdag. To bortemål er gull verdt å ta med seg inn i den kampen for østerrikerne.