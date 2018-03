Selv med ni VM-titler, 78 enkeltseire og over 900 etappeseire, var det likevel ikke ventet at Sebastien Loeb skulle hevde seg slik han gjør i TV 2 Sportskanalen-sendte Rally Mexico, over tre år siden han sist kjørte en VM-runde i rally.

Men franskmannen har utnyttet startposisjonen sin maksimalt og samtidig fått bilen til å fungere optimalt, og med det har Loeb prestert slik han pleide å gjøre på 2000-tallet; å kjøre stabilt og jevnt på et høyt nivå. Og da gjerne ligge helt i tet i samme slengen.

Enn så lenge, etter 13 fartsprøver, har hele rallyverdenen opplevd et deja vu av dimensjoner. Intet tegn til rattrust hos Loeb.

– Den beste i vår historie

Og all den tid franskmannen var en plageånd for det norske folk, der han spolerte Petter Solbergs sjanser til å ta flere enn ett VM-gull på midten av 2000-tallet, så hylles 44-åringen nå her hjemme i Norge.

– Han er kongen. Kong Loeb. Man kan bare ikke finne andre ord enn det. Han er den beste vi kommer til å se i vår historie, sier Mads Østberg til Parc Fermé, som kjørte Citroën i Rally Sweden og jobber for å få til flere løp i Citroën denne sesongen.