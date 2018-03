Da Thea Mannse og ektemannen overtok det lille gårdsbruket i Hordaland for syv år siden, hadde de store planer. Theas drøm var å pusse opp, og gjøre det mulig for psykisk utviklingshemmede barn å bruke gården som besøksgård.

– Det skulle bli en perle, sier Thea Mannsee.

I dag er det lite som minner om drømmen de hadde den gang.

Marerittet starter

TV 2 møter 52-åringen på gårdsplassen utenfor hovedhuset på gården. Mannsee forteller at hun har vært uten vann i noen dager, etter kuldeperioden som har herjet store deler av landet. Men det er ikke vannmangelen som gjør at Mannsee har det tøft for tiden, forteller hun.

Det hun beskriver som et mareritt, startet sommeren 2016. Da hun kom hjem fra jobb denne juni-dagen, gjorde hun en forferdelig oppdagelse i badstuen utenfor hovedhuset på gårdsplassen.



Mannen hennes gjennom 14 år ble funnet død i badstuen.

Nytt dødsfall sommeren etter

Politiets etterforskning endte i at saken ble henlagt. Når politiet henlegger saker, må det alltid følge en begrunnelse. I denne saken ble saken henlagt fordi politiet mente det ikke hadde skjedd noe straffbart i saken.

I juli 2017, skjer det som gjør denne saken meget spesiell.

Mannsees venn, en jevngammel mann med tysk opprinnelse, blir funnet død i den samme badstuen. Etter det TV 2 kjenner til, er dødsårsaken fastsatt å være den samme som for Mannsees ektemann, kullosforgiftning.

TV 2 er kjent med at mannen skal ha vært syk i forkant av dødsfallet.

Som hentet ut fra en krim-film

Politiet starter umiddelbart etterforskning av vennens dødsfall. Mannsee sier hun ikke synes noe om politiets fremferd i den første etterforskningsfasen.

Hestene på gården har betydd mye for Thea Mannsee den siste tiden, forteller hun. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Det var som hentet ut fra en kriminalfilm. Det var mange politibiler her, jeg fikk beskjed om å ikke snakke med noen og fikk veldig lite informasjon, sier hun.

Etter det TV 2 kjenner til skal politiet ha funnet Mannsees DNA under den avdøde mannens negler. Ifølge Mannsee har dette en naturlig forklaring.

– Vi bodde begge i det samme huset, så jeg kan se for meg flere måter at mitt DNA kan ha havnet der. I tillegg smurte han meg med en salve på ryggen kvelden før han døde, sier hun.

Til TV 2 forteller hun at hun og vennen også tidvis hadde et fysisk forhold, noe som hun mener også kan ha ført til at DNA-et hennes ble funnet på vennen.

Fikk sjokkbeskjed denne uken

Det hun reagerer mest på er likevel det hun fikk beskjed om tidligere denne uken. Mannsee forteller at hun ble innkalt til politistasjonen for å ta nye DNA-prøver. Der fikk hun beskjeden hun raser over.

– De sa jeg hadde status som mistenkt. Det har jeg ikke fått beskjed om før.

– Hva tenkte du da du fikk den beskjeden?

– Først tenkte jeg at «Thea, nå må du holde deg fast.» Jeg ble forbannet. Helt seriøst forbannet, sier hun.

Det var Dagbladet som først omtalte statusendringen.

- Handler åpenbart om drapsmistanke

Theas advokat, Patrick Lundevall Unger, reagerer på at etterforskningen har tatt så lang tid.

– Jeg har bedt om dokumentene i saken, og så langt har jeg bare fått en liten del av de totale dokumentene. Etter min erfaring er dette helt oppsiktsvekkende, sier Unger til TV 2.

– Kan du bekrefte at mistanken mot din klient dreier seg om et drap?

– Det er jo åpenbart, da man her etterforsker en sak som dreier seg om et dødsfall, sier Unger, og legger til:

– Vi regner med at saken blir henlagt, sier han.

– Har ingenting med dødsfallene å gjøre

TV 2 har vært i kontakt med politioverbetjent Hans Gunnar Meland ved Haugesund politistasjon, som bekrefter Mannsees status i saken.

– Det er noen etterforskningsskritt som gjenstår før, men vi antar å være ferdig i løpet våren.

TV 2 har forelagt Meland Mannsees kritikk, men politiet ønsker ikke å kommentere påstandene hennes om at hun har blitt dårlig behandlet.

På spørsmål fra TV 2 om Mannsee har noe med dødsfallet til sin tidligere ektemann og sin venn, svarer hun resolutt:

– Nei, absolutt ikke.

– Har du forståelse for at noen kan synes det er underlig eller merkelig at to slike dødsfall skjer samme sted med så kort tidsintervall?

– Ja, absolutt, så klart. Det er slik for meg også, jeg tenker det samme. Man kan knapt ikke tro på dette, egentlig.