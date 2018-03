Torsdag formiddag valgte Olemic Thommessen å trekke seg som president, etter at KrF ikke lenger hadde tillit til ham. Samtidig gjorde partiet det klart at de mener Høyre må finne en ny kandidat til vervet som rangerer som nummer to i landet, etter Kongen.

Stortinget legger opp til at det velges ny president neste torsdag.

Helleland favoritt

– Når vi skal finne en ny presidentkandidat, må vi finne en kandidat som har bred tillit, sier Trond Helleland (55).

Han er en av veteranene på Stortinget med drøyt 20 års fartstid, og selv en av favorittene til å overta etter Olemic Thommesen.

– Vi har 44 fabelaktige navn i Høyres stortingsgruppe. Jeg har ikke tenkt å trekke frem noen nå, sier Helleland.

I dag er han øverste sjef for stortingsgruppen til det største partiet i en mindretallsregjering. Det er et er et svært viktig verv for Høyre, som kan bli tvunget til å hente tilbake en statsråd til Stortinget dersom Helleland skal bli ny stortingspresident.

– Trond Helleland har jeg samarbeidet godt med som parlamentarisk leder og han er en utmerket kandidat om Høyre velger ham, sier Hareide (KrF).

Statsråd til Stortinget?

Begge Høyres nestledere, Bent Høie og Jan Tore Sanner sitter i regjering. En av dem kan bli ny parlamentarisk leder om Helleland blir president. Også statsrådene Nikolai Astrup, Ine Eriksen Søreide og Frank Bakke Jensen nevnes som mulige erstattere som øverste sjef for Høyres stortingsgruppe.

Det som taler mot en slik rokkering, er at det er kort tid siden Erna Solberg gjorde endringer i regjeringen. Jan Tore Sanner ble da ny næringsminister, og Nikolai Astrup ny bistandsminister. Like før jul ble Ine Eriksen Søreide utenriksminister og Frank Bakke Jensen forsvarsminister.

Harberg blant favorittene

En av de andre favorittene til å bli ny president er Svein Harberg (59). Han er innvalgt fra Aust-Agder og sitter i dag i kontrollkomiteen. I forrige periode ledet han familie- og kulturkomiteen.

Harberg får meget gode skussmål fra flere av partiene på Stortinget for måten han ledet kulturkomiteen på.

– Vi har gitt beskjed til Høyre at de skal finne en ny kandidat: Jeg tror Høyre har mange bra kandidater. Svein Harberg er absolutt en av dem, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Kvinnelige favoritter

Tone Wilhelmsen Trøen (52) fra Akershus er etter det TV 2 erfarer den mest aktuelle kvinnelige kandidaten.

Hun har bare sittet fire år på Stortinget, men har bred ledererfaring fra tidligere, og er i dag nestleder i Høyres stortingsgruppe, etter Helleland.

En annen kvinne som nevnes er Kristin Ørmen Johnsen (65) fra Buskerud.

Outsidere

Mudassar Kapur (42) fra Oslo er en av outsiderne som nevnes i korridorene på Stortinget. Han har sittet fire år på Stortinget.

I Norge er det vanlig at presidentvervet er noe man får etter lang og tro tjeneste. Dette er gjerne et av de siste vervene man har før man forlater politikken.

I Finland er det derimot vanlig å velge unge politikere til presidentvervet. Dersom Høyre skulle velge å bryte den norske tradisjonen, er det flere som kan være aktuelle.

Høyres gruppestyre skal behandle spørsmålet tirsdag, mens det er ventet at stortingsgruppen vil velge sin kandidat onsdag i neste uke.

Stortinget legger opp til å velge av ny president torsdag om en uke.