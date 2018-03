Badegjester ved ulike strender i sommerperlen Larvik, har i mange år undret seg over at det stadig skylles i land anseelige mengder med Farris-korker på strendene rundt omkring i byen.

I fjor sommer fant frivillige store mengder plastkorker på Batteristranda og Tenvikstranda, skrev Østlandsposten i september.

Saken har vekket oppsikt i lokalmiljøet, og mistanken ble raskt rettet mot den historiske Farris-fabrikken, som er en av byens stolteste institusjoner.

– Vi skal nå foreta en ny kontroll av avløpene våre og se om det fortsatt er et problem der, lovet Rignes-konsernets pressekontakt Nicolay Bruusgaard da saken kom opp.

Rett ut i sjøen i 100 år

Siden den gang har også Fylkesmannen i Vestfold fattet interesse for saken, og nå er kork-mysteriet løst en gang for alle.

I tilsynsrapporten fra fylkesmannen fremgår det at Farris-fabrikken ikke har tilstrekkelig kontroll på utslipp av vann, samt at de har mangler ved sin håndtering av farlig avfall. Grunnen til utslippene er at fabrikken ikke har vært tilkoblet kommunens avløpsnett.

I stedet har fabrikken i over 100 år sendt alt vann utenom sanitærvann, rett ut i sjøen utenfor Larvik, skriver til Østlandsposten onsdag.

Ledelsen ved fabrikken sier de har trodd at de ble koblet til den kommunale spillvannsledningen i 1993, men det har altså ikke vært tilfelle. Det forteller fabrikksjef på Farris, Geir Bjørshol, til avisen.

INSTITUSJON: Farris-fabrikken i Larvik er kjent over hele landet, men nå hat den tradisjonsrike kildevann-produsenten fått seg en lei ripe i lakken. Fabrikken ble ferdigstilt i 1914 og har vært eid av Rignes-konsernet siden 1993. Foto: Wikimedia Commons

Han mener imidlertid at vannet som er blitt sluppet ut ikke skal være veldig miljøskadelig.

– Det er vanskelig å si noe om hvor mye forurensing, i utgangspunktet er vi jo en vannfabrikk. Men går man langt tilbake i tid, kan man sikkert ha sluppet ut mye. Nå har vi veldig lite utslipp, nesten ikke målbart. Dette er fortynnede vaskemiddel, men vi har ikke noe type farlig midler, sier Bjørshol, som heller ikke vet hvor mange plastkorker som har blitt skylt ut i havet.

Plast-utslipp

Som om ikke det var nok, viste det seg at det har skjedd utslipp fra en komprimator for plastavfall inne på fabrikken. Via et avløp i gulvet har plastkorkene blitt skylt ut i sjøen via en overvannsledning.

«Avløpet består for det meste av vaskevann fra vask av lokaler og prosessutstyr. Virksomheten har stoppet utslippet fra plastkomprimatoren med en midlertidig løsning for filtrering av avløpsvannet, og det er bestilt en permanent filtreringsenhet som skal forhindre utslipp av både korker, deler av korker og også mindre plastdeler og mikroplast», heter det i tilsynsrapporten TV 2 har fått tilgang til.

I sitt tilsvar til Fylkesmannen skriver bedriften at de dessuten har hyret inn et ingeniørfirma for å utrede mulighetene for at fabrikkens avløpssystem skal tilfredsstille dagens krav.

Et sjokk

Kommunikasjonssjef i Rignes, Nicolay Bruusgaard, er synes hele saken er trist.

LEGGER SEG FLAT: Nicolay Bruusgaard i Rignes synes utslippssaken er kjedelig.

– Det er klart er kjedelig. Dette kom som et stort sjokk på oss, fordi vi helt sikker på at vi ble koblet til det kommunale nettet for 25 år siden. Både vi og kommunen er overrasket over at dette ikke er skjedd, sier han til TV 2.

Han forteller at det er umulig å vite hvor mye vann og kork-rester som har blitt sluppet ut, og hvor lenge det har pågått, men forsikrer om at plast-utslippet nå er stoppet.

Han forteller også at fabrikken i fjor sendte ut folk på strender i Larvik for å hjelpe til med å rydde plastrester. Han tror ikke det vil dukke opp mer Farris-avfall på strendene i sommer, men sier de er klar til å trå til igjen om det skulle dukke opp gamle korkrester også til sommeren.

– Heldigvis ikke noe farlige ting vi jobber med på fabrikken, det er jo først og fremst vann, men det unnskylder selvfølgelig ingenting. Dette er sterkt beklagelig, og vi er opptatte av å fikse det så fort som mulig, sier Brusgaard.

Kurt (68) skjønte at noe skurret

Kurt Nilsen (nei, ikke den Kurt Nilsen, journ.anm.) var en av dem som varslet lokalavisen Østlandsposten om de mistenkelige plastkork-funnene i sommer.

– Jeg oppdaget korker på strendene først for to år siden. Korkene samler seg her og der på strendene. Det jeg reagerte på, var at Farris-logoen eller deler av den, sto på samtlige av korkene. Det var kun dette som dukket opp, og da tenkte jeg at det var noe som skurret. Det virket som om korkene kom og gikk med tidevannet. Jeg sendte sendte derfor et bilde til avisen med spørsmål om hva det kunne komme av, og det var vel en av grunnene til at hele denne granskingen ble satt i gang, forteller Larvik-mannen til TV 2.

Han er overhodet ikke overrasket over at det nå viser seg at avfallet stammer fra Farris-fabrikken, men synes det er trist at en så sentral institusjon i byen nå blir kjent for denne saken.

– Farris er jo en stor stolthet for byen, og de markedsfører seg selv med god miljøprofil og rent kildevann, så denne saken er ikke heldig. Folk er blitt veldig opptatte av problematikken rundt plastavfall i havet, så jeg må si det var svært dårlig timing på dette, sier han.

Han regner med at fabrikken nå får orden på utslippene sine.

– Nå har det blitt så mye fokus på det at jeg forventer at de rydder opp. Det må de gjøre for sitt eget rennomé, avslutter 68-åringen.