Varsler storsatsing: Kvinnehopperne inntar storbakkene

Maren Lundby vant OL-gull for Norge i hopp. Nå kan hun få hoppe i storbakkene også. Foto: Norges Skiforbund

Hoppjentenes kamp for like rettigheter fikk et voldsomt løft torsdag. FIS varsler flere storbakkerenn og mikskonkurranser. Det åpner for Maren Lundby i Raw Air.