Rosenborg trener i Trondheim før helgens serieåpning borte mot Sarpsborg 08.

Kåre Ingebrigtsen er fornøyd med laget som denne sesongen skal forsøke å bli seriemester for fjerde året på rad - og igjen forsøke å kvalifisere seg til Champions Leauge. En utfordring som har blitt enda større etter at UEFAs siste regelendringer.

– Er dere blitt noe bedre siden i fjor?

– Ja, sier ikke alle det på denne tiden av året?

– For du er bilselger du?

– Ja, dette kan jeg. Bilene blir bare bedre, sier Kåre Ingebrigtsen, som har en fortid som bilselger, og ler.

Kan bli «rævkjørt»

I denne sesongen av Champions League har tendensen vært at lag fra de store fotballnasjonene har feid over lag fra de mindre. Rosenborgs overmenn i kvalifiseringen tapte blant annet 0-5 for PSG i gruppespillet. Selv om det er forskjell på hvor mye Rosenborg ville tjent på å kvalifisere seg til Champions League kontra Europaligaen, mener Ingebrigtsen utbyttet er bedre på nest høyeste nivå.

– Det er sikkert artig å komme inn i Champions League, men jeg «veit a' farsken» hvor gøy det er å spille der. For nivået er så høyt, sier Ingebrigtsen.

– Læringa man får når man scorer ett mål og slipper inn 21. Blir man noe bedre av det? Jeg tror man lærer mer av å spille mot lag man kan slå, sier suksesstreneren og referer til Malmös målforskjell etter gruppespillet i årets turnering.

RBK-ving Pål André Helland er enig.

– Kommer vi inn i Champions League, vil det være en fantastisk opplevelse, men da får vi mest sannsynlig to av storkanonene i gruppa, og da er man sjanseløs. Det er lag som vanligvis feier gjennom all motstand i hjemlig liga og så ender man opp med å bli, på godt trøndersk, «rævkjørt».

Champions League for de få

Kåre Ingebrigtsen er ikke bitter over at UEFA strammer inn Champions League. Han mener Europaligaen har potensial til å bli mer populær.

– Jeg er faktisk litt overrasket over at det ikke har kommet før. Jeg tror at om noen år er Champions League en femnasjonersturnering. Men da må vi gjøre Europaligaen så spennende som overhodet mulig for de andre nasjonene. Vi er ikke så opptatt av Champions League, men vi er veldig opptatt av å spille i Europa, avslutter RBK-sjefen, som søndag reiser til Sarpsborg for sesongpremieren.