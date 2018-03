Tine Wollebekk er toppsjef i Bank Norwegian. Med en verdi på 17 milliarder kroner er selskapet det største på børsen som er ledet av en kvinne.

Og det er ikke mange selskaper på Oslo Børs som ledes av kvinner. Av de 100 største selskapene målt i markedsverdi ledes kun fem av kvinner.

– Det er jo overraskende at det ikke er flere, sier Wollebekk.

Da TV 2 gjorde en lignende reportasje i 2012 var tallet fire kvinner blant topplederne i de 100 største selskapene. Og totalt leder kvinner 15 av alle de 225 selskapene som er notert på Oslo børs.

Tror det går fremover

Wollebekk tror likevel det er grunn til å tro at det går fremover, selv om man fortsatt har en lang vei å få før det er like mange kvinnelige toppledere som menn.

Børsnoterte selskaper med kvinnelig toppleder: Norwegian Finans Holding ASA

Golden Ocean Group Limited

Bonheur ASA

Norwegian Energy Company ASA

Pareto Bank ASA

Helgeland Sparebank

Kid ASA

Medistim ASA

Sandnes Sparebank

S.D. Standard Drilling Plc

TTS Group ASA

ContextVision AB

Element ASA

Lillestrøm Sparebank

WR Entertainment ASA

– Vi kvinner har mye ansvar for å hjelpe andre kvinner og være mentorer. Jeg tror også menn har et ansvar der. Både som ledere og partnere kan de være med på å bidra til det, sier Wollebekk.

Hun har selv tre døtre, og tror det er viktig at man må være et godt team også på hjemmebane for å ta på seg ansvaret det innebærer å være sjef.

Krever innsats

Pareto Bank er også blant de 100 største selskapene på Oslo Børs. Selskapet ledes av Tiril Villum. Hun er enig med Wollebekk at ting går riktig vei, men understreker at man må være villig til å jobbe hardt for å lykkes.

– Det handler om å jobbe mye. Og det må man like, og det har ingenting med kjønn å gjøre. Jeg opplever at arbeidsinnsats blir premiert, uansett om du er kvinne eller mann. Det handler om å stå på og ta ansvar, og å ville lede, sier Villum til TV 2.