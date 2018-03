Lillehammer planlegger søknaden sin med at det ikke vil være behov for å bygge nye store anlegg. Oslo, Finnmark, Vikersund, Telemark, Trondheim, Voss og Stavanger kan få øvelser.

– Denne planen er så god at Idrettsforbundet og norske politikere må forstå at det er noe helt annet enn alle tidligere norske forslag. Det blir såpass rimelig at jeg tror også det norske folk vil kunne samle seg om at Norge igjen kan søke om vinter-OL. Jeg kommer dessverre ikke til å delta, men jeg støtter dette prosjektet fullt ut, sier gullgutten Aksel Lund Svindal til VG.

Planen for en ny OL-søknad med OL-byen fra 1994 som base er utformet sammen med rådgiver og tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg. Den er basert på mye informasjon fra Den internasjonale olympiske komité (IOC).

IOC-president Thomas Bach sa på en pressekonferanse etter OL i Pyeongchang at han håpet at lekene snart kom tilbake til tradisjonsrike vintersportsstedene, og han nevnte i den anledning Norge.

Ifølge Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen vil en kostnadsanalyse være klar i løpet av våren, men for å realisere en søknad må man ha støtte fra Norges idrettsforbund og Stortinget.

Ifølge Heiberg vil en kostnadsramme trolig ligge på 20 milliarder kroner, der IOC vil stille med rundt halvparten.

Forslag om OL-søknader fra norske byer har et problematisk bakteppe. En viktig årsak til at Oslos søknad i 2014 om vinter-OL i 2022 falt sammen var den store motstanden i Norge mot IOC. Etter at et forslag om OL i Tromsø døde, er det få i Nord-Norge som vil støtte et forslag om OL i en by i Sør-Norge.

IOC-medlem Gerhard Heiberg støtter Lillehammer-planene.

– IOC har nå skjønt at for å få ned kostnadene, så må lekene skje på arrangørens premisser. Det er den avgjørende årsaken til at jeg har engasjert meg: Jeg ser at et et norsk OL med utgangspunkt i Lillehammer er best for verden og for IOC. Jeg har derfor meldt til Lillehammer at jeg mer enn gjerne hjelper dem med en søknad, sier Heiberg til VG.

