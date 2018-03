Vi kjenner henne fra Farmen kjendis, der hun denne våren kom helt til finaleuka på Finnsvika gård.

Men i virkeligheten er hverdagen til Maiken Wahlstrøm Nilssen (27) mer fylt av sminke og silkeplagg, enn av melking og måking av møkk.

– Wow, ikke sant det er kult her? sier en engasjert Whalstrøm Nilssen, når TV 2 møter henne på et hotellrom på Grand Central i Oslo.

Lever av å bli tatt bilder av

Det er rigget klart for fotoshoot i en av suitene, der dagslyset faller naturlig inn gjennom store, åpne vinduer.

– Planen er å ta noen shoots i den dobbeltsenga her, sier hun til stylisten Enora Olsen, og peker mot rommets midtpunkt.

– Jeg tenkte vi kanskje kunne gjøre håret litt fluffy, og gå for en ganske naturlig look?

Enora Olsen har med seg en bag full av sminke, rettetenger, hårbørster og hårspray, og hun tar fatt på sminke og hår. Det tar vanligvis en time eller to, og håret gres, rettes og krølles.

Hverdagen til Maiken Wahlstrøm Nilssen er ikke som alle andres – for når Instagram har blitt til jobben din, gjelder det å ha noe nytt å by på til fansen. Hver eneste dag.

ORDNER HÅRET: Enora Olsen tar fatt på hårføner og børste, mens Maiken Wahlstrøm Nilssen kaster i seg en yoghurt før sminken skal på. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Fôr til Instagram

Det er også på grunn av Instagram at hun, Enora Olsen og fotografen Håkon Jørgensen, som begge jobber frilans, møtes for å gjøre en testshoot. Alle stiller opp gratis, og alle tre får glede av bildene som blir tatt. De skal deles i sosiale medier, og brukes til å få flere oppdrag.

– Det er litt som hvetebakst, egentlig. Bildene man tar er ferskvare, og varer bare én eller to dager. Så må man finne på noe nytt til Instagram-feeden, sier fotografen Håkon Jørgensen.

Han forteller at han mister følgere hvis han lar det gå en dag eller to uten nye oppdateringer.

Må være på sitt beste – hele tiden

Enora Olsen har tatt med Maiken bort til et vindu med naturlig lys, og finjusterer sminken til å passe dagens look. Med stor presisjon får hun modellen til å skinne.

– Som modell skal man være på sitt beste hele tiden. Man skal alltid ha en ekstra glød. Noen ganger kan det være utfordrende, forteller Wahlstrøm Nilssen.

Wahlstrøm Nilssen har med seg to store poser med klær, som hun har lånt for anledningen. Hun tar frem plagg etter plagg, som vurderes sammen med fotografen og stylisten.

– Den kjolen kommer til å passe veldig bra til uttrykket. Gå for den, sier Håkon Jørgensen om en luftig, hvit omslagskjole.

FORBEREDLESER: Enora Olsen legger dynene slik at senga ser "brukt" ut, mens Maiken Wahlstrøm Nilssen vurderer ulike antrekk. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Fulgte modelldrømmen

Modellyrket var en drøm for Maiken fra hun var liten. En drøm hun trodde var uoppnåelig – helt til lillebroren meldte henne på Top Model for syv år siden. Da skjønte hun at det faktisk var dette hun skulle jobbe med.

Maiken har vært modell siden den gang, og det har ikke bare vært lett. De første årene jobbet hun hos en møbelforretning ved siden av, for å få det til å gå rundt.

Men de siste to årene har det gått stadig bedre, og etter Farmen kjendis, har karrieren virkelig skutt fart. Maiken er ikke et øyeblikk i tvil om at realityserien har styrket hennes markedsverdi som modell.

– Det har vært ensidig positivt! Jeg merker at flere norske merker tar kontakt, og det har blitt mye enklere å få oppdrag. Jeg har også fått veldig mange flere Instagram-følgere, forteller hun.

Satser i USA

Så bra har det gått, at Maiken nå vil ta karrieren ett steg lenger.

– Jeg vil reise til USA og prøve å jobbe beinhardt for å knekke koden der. Jeg venter på visumet mitt til Los Angeles, og det tror jeg er rett rundt hjørnet. Når det er klart, kommer jeg til å pakke tingene mine og dra dit. Hvis jeg får jobber, og hvis markedet liker meg og synes at jeg passer inn, så blir jeg nok der en stund, sier hun.

Maiken tar på seg den utvalgte kjolen, og Enora Olsen legger en siste hånd på verket. Litt mer hårspray og litt ekstra pudder, så er modellen snart klar til å tar bilder av.

SISTE HÅND PÅ VERKET: Modellyrket handler om perfeksjon, og stylisten bruker mye tid på detaljene. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Vanskelig fokus på utseende

Gjennom modellyrket og sin kjendisstatus, er Maiken Wahlstrøm Nilssen et forbilde for mange unge jenter.

RESULTATET: Slik ble ett av bildene fra shooten. Foto: Håkon Jørgensen

– Er du redd for at du kan bidra til økt kroppspress?

– Jeg har tenkt mye på det. Jeg prøver å være et sunt forbilde, og vise at jeg har en sunn livsstil og spiser sunt, sier hun.

Hun forteller at bransjen kan være vanskelig for unge jenter, og at det ikke er noe for alle.

– Det er veldig tøft å reise rundt i den bransjen jeg er i. Det er veldig stort fokus på perfeksjon, sier hun.

Omsider er både stylisten, fotografen og Maiken selv fornøyd med utrykket, og fotoshooten går i gang.

– Jeg setter meg litt lenger bak i senga her, slik at det naturlige lyset treffer meg, sier hun.

Med en gang fotografen tar opp kameraet, går hun inn i en profesjonell modus, og endrer posering mellom hver gang fotografen trykker på utløserknappen.

POSERER: Maiken Wahlstrøm Nilssen endrer posering hver gang fotografen trykker på utløserknappen. Alle tre studerer kritisk resultatet sammen på kameraet til Håkon Jørgensen. Foto: Margrethe Miljeteig/TV 2

Har fått beskjed om at hun må slanke seg

Selv har Maiken flere ganger fått beskjed om å endre på sitt eget utseende.

– Jeg har mange ganger fått beskjed om at jeg har noen centimeter for mye og må gå ned noen kilo. Jeg har også fått beskjed om at hvis jeg hadde fjernet noen av føflekkene mine, blant annet den skjønnhetsflekken jeg har i ansiktet, så hadde jeg kanskje fått flere jobber, sier Wahstrøm Nilssen.

– Og at hvis jeg retter ut håret mitt litt mer, så blir jeg mer kommersiell og treffer flere kunder.

Wahlstrøm Nilssen har blitt vant til slike tilbakemeldinger, og mener det er en del av jobben. Likevel ser hun at det kan være problematisk.

– Man får litt tilbakemeldinger som kan være vanskelig for unge jenter, fordi man ikke vet hvordan man skal forholde seg til det.

Vurderer bildene kritisk

Når de første bildene er tatt, ser Maiken, Enora Olsen og Håkon Jørgensen på dem sammen, med et kritisk øye.

– Litt mer smiling, kanskje. Litt mindre hår? Hva tror du, Enora? sier Maiken.

– De er kjempefine. Men vi prøver noen til, sier stylisten.

Og mens TV 2 forlater fotoshooten for denne gang, fortsetter knipsingen iherdig, på jakt etter de perfekte bildene

– Vi kommer nok til å holde på resten av dagen, sier Wahlstrøm Nilssen med et smil.