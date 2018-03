Se velten i vinduet øverst!

– Jeg følte meg egentlig ikke veldig bra. Jeg hadde ikke beina, men likevel gikk det OK, sier Alexander Kristoff til TV 2.

Han endte på femteplass, bare bak Magnus Cort Nilsen og André Greipel i hovedfeltet – bare hundre meter bak utbrytergruppen som akkurat kom seg først i mål.

– Jeg følte meg vesentlig bedre enn for to dager siden, men hadde ikke helt beina til å ta dem, forklarer Kristoff.

Stygg velt

Like før spurten fant sted skjedde det en stygg velt i feltet like bak ryggen på Alexander Kristoff. Han unnslapp, men flere andre gikk i asfalten og i et gjerde. Det virket ikke umiddelbart som noen ble hardt skadet.

Reprisene viste at Kristoff knuffet med en Movistar-rytter som prøvde å manøvrere seg inn i en luke mellom Kristoff og en Cofidis-rytter. Movistar-rytteren kom seg frem, og plutselig lente Cofidis-rytteren seg til en rytter som ikke var der lenger.

Movistar-rytteren dro med seg en Direct Energie-rytter. Begge falt rett i et gjerde langs siden av vegen.

Antibiotika-kur

30-åringen har hanglet gjennom de siste etappene av Paris-Nice, og uttalte etter tredje etappe at han aldri hadde følt seg dårligere på sykkelsetet.

Etter tre dager på antibiotika imponerer Kristoff igjen.

På etappen til Sisteron, som blant annet inneholdt en førstekategoristigning tidlig i løpet, klarte han å henge med hovedfeltet helt inn.

Også da Team Sky for alvor satte inn hardkjøret for å hente inn utbrytergruppen med én mil igjen til mål.

– Han har klart å henge med tempoet til Team Sky opp den bakken. Det er imponerende, slo TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche fast, tatt sykdommen i betraktning.

De siste kilometerne ble det en sekundstrid for hovedfeltet, som prøvde å hente inn Nils Politt og Jerome Cousin. Duoen klarte akkurat å holde unna, og Direct Energie-rytter Cousin parkerte Politt på oppløpet.

Bak hang Kristoff godt med, og plasserte seg som nummer tre i spurten i hovedfeltet. Der ble han slått av André Greipel og Magnus Cort Nilsen.