«Stygge faen.».

«Se deg selv i speilet.»

«Du ser ut som en fuckboy.»

«Panna di er større en framtiden din.»

«Bra det finnes sminke, for du ligner på en gutt.»

De siste dagene har lukkede Facebook-grupper for ungdommer, som TV 2 tidligere har omtalt, flommet over av en ny og brutal trend – såkalt «roasting».

Ungdommer legger ut bilder av seg selv og ber om å bli roastet. Det vil si at andre medlemmer av gruppa skal kommentere noe frekt om utseendet eller annet til den som la ut bildet.

Resultatet blir en lang rekke grove kommentarer, som tilsynelatende skal være humoristisk.

– Det er morsomt å få direkte og ærlige tilbakemeldinger om seg selv, forteller en av ungdommene i gruppa til TV 2.

– Folk legger det ut som oftest for å få komplimenter, og skriver det på en måte så folk skal forstå det ved å lese mellom linjene, sier en annen.

Roasting er ikke et nytt fenomen i underholdningssammenheng. I 2011 fikk programmet «Roast» på TV Norge stor oppmerksomhet, og Landsforeningen for mobbing på arbeidsplassen reagerte blant annet sterkt på konseptet.

– Sletter personangrep

Fredrik Bjelland (19) er administrator og står bak Facebook-gruppa med navnet «Inviter alle du kjenner til gruppen vi skal ta grupperekord i mest folk». Gruppa har over 135.000 medlemmer og stor daglig aktivitet fra norske ungdommer.

– Jeg har valgt å ha gruppa åpen og ikke måtte godkjenne innlegg før det publiseres. Det har selvsagt sine utfordringer, og jeg innrømmer at det kan være vanskelig å få med seg alt. Men er det direkte personangrep, så sletter jeg det, sier Bjelland til TV 2.

19-åringen sier han har reflektert over ansvaret han har ved å drive en gruppe med mye ungdommer.

– Trenden med roasting er jo litt rar. Jeg tenker på én side at det er bedre at folk får slike kommentarer via en frivillig roasting enn ufrivillig, men samtidig er det viktig at det ikke blir drittslenging til enkeltpersoner, sier han.

Psykolog: – Oppmerksomhet uansett

Psykolog Svein Øverland, som er spesialist innen barne- og ungdomspsykologi, sier roasting-trenden i seg selv ikke er skadelig for ungdom, verken for dem som blir roastet eller dem som kommenterer.

– I utgangspunktet er det en ikke-farlig ting. Men man bør være obs på at slike kommentarer om utseende og lignende etter hvert kan snike seg under huden på deg, sier han.

Psykologen sier det ikke er overraskende at ungdommer legger ut bilder av seg selv for å få negative kommentarer.

PSYKOLOG: Svein Øverland er spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Foto: Jarle Vines/Creative Commons

– Vi vet at det viktigste i sosiale medier, særlig for unge, er oppmerksomhet. Og det spiller ingen rolle om den er positiv eller negativ, sier Øverland.

– Det er det samme som når folk sender eller publiserer grimasebilder og «stygge» bilder, som har vært populært på sosiale medier lenge. Så lenge man blir sett, så er det absolutt viktigst. Det er et kjent fenomen i psykologien at negativ oppmerksomhet er bedre enn ingen oppmerksomhet, sier han.

– Man kan angre

Han advarer likevel mot at det kan gå for langt, og sier ungdom bør tenke seg om en ekstra gang før de ber om å bli roastet.

– Det er en fare for at man vil angre. Vi vet fra psykologien at å høre negative ting igjen og igjen, som ved mobbing, så begynner man til slutt å tro på det selv, selv om det ikke er logisk, sier han.

Vi mennesker har nemlig en tendens til å overvurdere oss selv i slike sammenhenger, ifølge Øverland.

– Man kan psyke seg opp, men etter hvert kan det snike seg inn på deg. Kanskje særlig hos ungdommer som kan være ekstra sårbare og usikre på seg selv, sier han.

– Selv om man tror man er forberedt på det, så vil de kritiske og negative tilbakemeldingene til slutt krype under huden på deg, litt som digital radioaktivitet, forklarer han.