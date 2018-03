En ny rettsmedisinsk analyse indikerer at beinrester funnet på den øde øya Nikumaroro i Stillehavet i 1940, høyst sannsynligvis tilhører den amerikanske flygeren Amelia Earhart.

Analysen viser at levningene har flere likhetstrekk med Earhart enn med 99 prosent av alle andre individer i et stort sammenligningsutvalg.

Earhart og hennes navigatør Fred Noonan forsvant sporløst 2. juli 1937 over Stillehavet under Earharts forsøk på å bli verdens første kvinne til å fly jorden rundt.

Det er Richard Jantz, professor emeritus i antropologi ved Universitetet i Tennessee, som har undersøkt levningene på nytt. De ble først undersøkt av legen David Hoodless i 1940, som da konkluderte med at de tilhørte en mann. De ble derfor forkastet av britiske myndigheter, og har siden vært tapt.

Men ved hjelp av nye og moderne rettsmedisinske teknikker, har Jantz fastslått at det høyst sannsynligvis er Earharts levninger som er blitt funnet.

Så selvsikker er Jantz på at det er Earharts levninger som er funnet, at han mener det nå er skeptikernes ansvar å motbevise ham.

– Inntil udiskutabelt bevis for at disse levningene ikke tilhører Earhart blir lagt fram, er det mest overbevisende argumentet at de er hennes, sier Jantz.

Myteomspunnet forsvinning

Amelia Earhart var den første kvinnelige flygeren til å fly alene over Atlanterhavet. Hun satte hele 16 verdensrekorder. I tillegg var hun en sterk forkjemper for kvinners rettigheter.

LIKE FØR: I dette bildet datert 2. juli poserer Amelia Earhart (venstre) sammen med sin navigatør Fred Noonan (høyre) og F.C. Jacobs foran flyet sitt. Samme dag fløy Earhart og Noonan i retning Howland Islands – og forsvant. Foto: AP

Forsvinningen til den kvinnelige eventyreren er kanskje tidenes mest omtalte, og flere teorier om hva som skjedde med henne har blitt lansert, skriver National Geographic.

Det var under flyvningen fra Ny Guinea til Howland Islands at Earhart og Noonan forsvant sporløst.

En av teoriene, og kanskje den som hittil har virket mest sannsynlig, er at Earhart gikk tom for bensin og krasjet i Stillehavet på sin ferd mot Howland Island. Dette har også vært USAs offisielle standpunkt i mysteriet.

En annen teori – som kanskje best kan bli beskrevet som en konspirasjonsteori – går ut på at Earhart og Noonan ikke klarte å finne Howland Islands, og fløy nordover til japansk-kontrollerte Marshall Islands. Der skal de ha blitt tatt til fange av japanerne, mistenkt for å være amerikanske spioner.

Blant tilhengerne av denne teorien er det noen som tror at begge to ble drept, mens noen tror at Earhart og muligens Noonan returnerte til USA under falske navn.

En bok lansert i 1970 påstod at Earhart hadde tatt navnet Irene Craigmile, for så å gifte seg med en kar ved navn Guy Bolam. Hun tok hennes navn, og flyttet til New Jersey.

EARHART?: En bok lansert i 1970 hevdet at denne kvinnen, Irene Bolam, egentlig var Amelia Earhart. Foto: Wikimedia Commons

Bolam, som døde i 1982, benektet påstandene på det sterkeste.

Strandet på Nikumaroro

Den tredje teorien omtalt av National Geographic går ut på at Earhart og Noonan landet flyet sitt på øya Nikumaroro, som ligger et par hundre nautiske mil sør-vest for deres ønskede destinasjon Howland.

Denne teorien får naturlig nok mer vann på mølla etter de siste forskningsfunnene.

The International Group For Historic Aircraft Recovery (TIGHAR) har i flere tiår konsentrert søket sitt etter Amelia Earhart rundt øya Nikumaroro, og har helt siden 1998 forsøkt å bevise at levningene som Jantz nå har undersøkt tilhører eventyreren.

I tillegg til levningene har gruppen lagt fram flere bevis for sin teori, blant annet radiosignaler i dagene etter krasjen som stammer fra flyet til Earhart og Noonan. Hun skal ha signalisert for hjelp over 100 ganger i dagene etter forsvinningen, og flyets radio kunne ikke ha fungert uten at motoren gikk.

STRANDET: Amelia Earhart kan ha levd ut sine siste dager på øya Nikumaroro i Stillehavet, før hun til slitt døde av sult eller sykdom. Skjermdump: Google Maps

Det utelukker at flyet kan ha krasjet, hevder gruppen. De siste signalene kom inn 13. juli, 11 dager etter Earharts forsvinning.

– Det er et helt kapittel av Earharts liv som folk ikke vet om. Hun tilbrakte dager – muligens måneder – på denne øya, mens hun heroisk forsøkte å overleve, sa Ric Gillespie, TIGHARs direktør, til CNN i 2012.

Gillespie og TIGHAR har siden slutten av 90-tallet organisert tre ekspedisjoner til øya. Der fant de flere spor etter bålplasser i området der levningene ble funnet.

– Basert på fiske- og fuglebein funnet i området har Earhart overlevd i flere uker, muligens måneder, på den øya, sier Gillespie.