Sergej Skripal (66) og datteren Julia (33) ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury sørvest i England søndag. Begge kjemper nå for livet på sykehus. Tilstanden er også alvorlig for politimannen som kom først til åstedet, men han er bedre enn de to andre, og torsdag var han kommet til bevissthet, opplyser politiet i Wiltshire til BBC.

I tillegg har ytterligere 16 fått behandling på sykehus etter å ha vist symptomer på forgiftning.



– Flere av dem har fått behandling, det er tatt blodprøver og de har fått støtte og råd, opplyste politiet under en pressekonferanse torsdag kveld.



Tilstanden skal være spesielt alvorlig for Sergej Skripal. Ifølge en kilde på sykehuset forventes det ikke at han overlever, skriver The Telegraph.

– Dette var drapsforsøk på den mest grusomme og offentlige måten, sa innenriksminister Amber Rudd i Underhuset torsdag.

Kone og sønn døde

Skripals kone og sønn er begge døde. Nå ønsker etterforskere å undersøke dødsfallene, skriver The Times.

Graven til Alexander Skripal som døde bare 44 år gammel. REUTERS/Toby Melville Foto: Toby Melville

Skripals kone døde av kreft i 2012, mens hans 44 år gamle sønn døde under en ferie i St. Petersburg i fjor. Angivelig som følge av leverproblemer.

En kilde opplyser til BBC at kjemikaliet som ble brukt søndag trolig er mer sjeldent enn saringassen som er blitt brukt i Syria og i et angrep mot T-banen i Tokyo i 1995. Det skal heller ikke være snakk om nervegiften VX, som ble brukt til å drepe halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un på flyplassen i Malaysia.

Politiet jobber nå for å finne ut hvordan de to er blitt utsatt for nervegiften. Mange timers opptak fra overvåkingskameraer blir analysert for å avdekke hvor Skripal og datteren befant seg før de ble syke.

Hundrevis av etterforskere jobber «døgnet rundt» for å lage en tidslinje over hvor de befant seg. De tror at Skripal og datteren hadde vært flere timer i Salisbury sentrum før de ble funnet bevisstløse på benken.

Ifølge opplysninger som allerede har kommet fram, spiste de to lunsj på en pizzarestaurant og besøkte en pub.

– Framsto som ustabil

Et ikke navngitt øyenvitne som var på puben, har uttalt til BBC at Skripal framsto som ustabil og på et tidspunkt ropte høyt.

Ifølge The Times undersøker politiet hvorvidt datteren Julia, som hadde med seg «gaver fra venner» da hun kom fra Moskva i forrige uke, kan ha brakt nervegiften til landet uten å vite det.

Sky News har vært i Moskva for å finne ut mer om Julia. På sin egen facebookside står det at hun jobber for Pepsico. På Pepsico finnes hun imidlertid ikke i noen systemer.

Storbritannias innenriksminister sier at myndighetene gjør alt de kan for å komme til bunns i saken. Det har vært rettet søkelys mot russiske myndigheter, og sett i lys av drapet på den russiske eks-spionen Aleksandr Litvinenko som døde etter å ha drukket radioaktiv te på et hotell i London.

Skripal ble dømt til 13 års fengsel i Moskva i 2006 for å lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6 på 1990-tallet. Han ble senere løslatt og utlevert til Storbritannia etter en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland i 2010.

Det spekuleres i at det er noen av spionene han avslørte, som angrep Skripal og hans datter som en hevnaksjon. Utenriksminister Boris Johnson sa tirsdag at Storbritannia vil slå kraftfullt tilbake dersom det skulle vise seg at de to er blitt forgiftet og at en utenlandsk statsmakt står bak.

Russland tilbakeviser alle anklager og kaller påstandene for «ville». Enkelte eksperter mener at nervegassangrepet var hastig og klønete, og at det ikke ligner russisk etterretningstjeneste å la slike angrep ramme familiemedlemmer.