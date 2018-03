– Jeg ser ikke at dette har noen andre ringvirkninger enn at Stortinget går gjennom og gjør det de mener er riktig basert på arbeidet med byggesaken, sier statsminister Erna Solberg.

Torsdag ettermiddag kommenterte hun Olemic Thommessens (H) avgang som stortingspresident. Beslutningen kom etter at KrFs stortingsgruppe meddelte at de ikke lenger har tillit til Thommessen.

Dermed hadde stortingspresidenten ikke lenger tillit fra et flertall i Stortinget.

Spesiell situasjon

Statsministeren sier hun tar avgangen til etterretning og at dette handler om hvem man har tillit til som tillitsvalgte.

– Byggesaken som Stortinget har under arbeid er en alvorlig sak. Kostnadene har ikke vært under kontroll. Det er et prosjekt som har blitt betydelig dyrere en planlagt. At han går av, er selvfølgelig noe som er en spesiell situasjon i Norge. Men jeg forstår også at det har vært et ønske fra det politiske flertallet at det skal være politiske konsekvenser på Stortinget for et prosjekt som har gått helt ut over rammene, sier Solberg.

Byggeprosjektet kom skjevt ut fra starten, og man har ikke klart å komme seg inn på riktig spor igjen, sa Solberg.

– Jeg tror det er viktig for hele det politiske livs tillit at vi klarer å rette opp i dette nå og at vi klarer å komme videre i det arbeidet som byggeprosjektet står i. Så jeg ser frem til at Stortinget blir ferdig med selve saken.

Varslet sin avgang fra talerstolen

Olemic Thommessen (H) kunngjorde fra Stortingets talerstol klokken 10 at han trekker seg fra vervet som stortingspresident.

– Det parlamentariske grunnlaget jeg er valgt på er ikke til stede lenger, sa Thommessen til TV 2 torsdag formiddag.

Mistilliten kommer som følge av presidentskapets håndtering av Stortingets byggeprosjekt og de store kostnadsoverskridelsene som har kommet for en dag.

– Føler du at du selv har gjort noe galt, eller har du blitt urettferdig utpekt som syndebukk?

– Det har jeg ingen kommentar til i dag. Jeg tar til etterretning at KrF landet på det de gjorde og det er grunnlaget for at jeg trekker meg tilbake.

Spekulasjonene er i gang

Høyre må nå finne en ny stortingspresident, og spekulasjonene om hvem som overtar er i full gang. Flere kilder peker på Høyres parlamentariske leder Trond Helleland (55) som den mest aktuelle kandidaten til vervet som ny stortingspresident.

– Vi har et utmerket parlamentarisk leder, for eksempel, sier stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) til NTB på spørsmål om mulige kandidater.

Også overfor Dagens Næringsliv peker flere kilder på Helleland som den nærmeste til å ta over som stortingspresident. Men selv har han ikke bestemt seg for om han ønsker dette.

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi har ikke begynt prosessen, dette kom litt bråere på enn det vi hadde regnet med, sier Helleland selv.

Om Helleland skulle takke nei og fortsette som parlamentarisk leder, er nestleder i Høyres stortingsgruppe, Tone Trøen, og innpisker og nestleder i kontrollkomiteen Svein Harberg aktuelle kandidater.

Flere muligheter

Harberg har sittet på Stortinget siden 2009, mens Helleland er den mest erfarne i partigruppa med nesten 30 års fartstid som folkevalgt.

Også Svein Harberg, Kristin Ørmen Johnsen og Kari Lise Holmberg pekes på som aktuelle kandidater.

(TV 2/NTB)