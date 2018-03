Klokken 13.05 torsdag inntok Peter Madsen vitneboksen i Københavns byret.

Iført en blå joggebukse, svart t-skjorte, tøysko og lesebriller sa han seg villig til å forklare seg.

– Det kan ikke skje noe verre for meg enn at Nautilus reiser ut med to personer og kommer tilbake med en, sier Madsen.

– Den situasjonen jeg er i er forferdelig. Jeg har ikke forberedt noen forklaring, jeg vet simpelthen ikke hva jeg skal gjøre, alt jeg vet er at Kim døde ombord på Nautilus.

Gjorde feil

Ved 23-tiden 10. august ønsker Wall å dra hjemover, ifølge Madsen.

– Jeg skrudde da på hovedmotoren og kompressoren, også gjorde jeg en feil, jeg tømmer ikke vannet fra trykksystemet på riktig måte, sier han.

Madsen sier han siden juni 2017 hadde visst at det var en feil med systemet på Nautilus, men fordi han har vært så opptatt med et rakett-prosjekt har han ikke fått utbedret dette.

– Uten å være klar over at jeg har gjort noe feil går jeg opp på dekk, og jeg lukker luka, som er vanlig prosedyre for godt sjømannskap. Da jeg skal ned igjen sitter luka fast på grunn av et undertrykk inne i båten, sier han.

Livløs

Madsen forteller da om det han beskriver som de verste minuttene av sitt liv. Han sier han forsøker å signalisere til Wall på innsiden at hun må skru av motorene, men greier det ikke. Til slutt slår en sikkerhetsventil inn, og han får opp luka.

– Da slår det varm luft mot meg. Jeg høre Kim rope. Så går jeg ned, og jeg finner henne livløs der. Jeg kjente på hovedpulsåren, hun gir ikke noe livstegn, og jeg må selv komme meg ut raskt. Den atmosfæren som var der nede var ikke noe man kunne oppholde seg i lenge, sier han.

Han forteller at var mye kullos der nede og vanskelig å puste. Deretter forteller han at han begynte å lufte ut av ubåten.

– Jeg hadde ingen mulighet til å få henne opp av ubåten, sier han.

Etter å ha luftet ut seilte han videre. Madsen sier han ikke ville varsle nødetatene, fordi han tenkte det ville bli mye bråk rundt saken uansett. Han sier han på dette tidspunktet følte han hadde mistet alt.

– Jeg hadde det forferdelig, og fikk det for meg at jeg måtte få den livløse kroppen ut av ubåten. Jeg forsøkte å heve den med et rep, det beste ville være å kaste hele kroppen på havet hel, men greide det ikke. Det var vanskelig å få henne opp, og det ble ikke lettere av at det var trangt, sier han.

Etter at Wall døde senket Madsen ubåten og la seg for å hvile.

– Jeg kunne blitt der i flere døgn, men til slutt hadde jeg hvilt lenge nok.

Wall ble funnet partert. Aktor spurte Madsen om han lot seg inspirere av filmene politiet har funnet på datamaskinen hans, som blant annet viser kvinner som blir hengt og halshugget.

– Jeg er interessert i alt mulig. Jeg har kunnskap om kirurgi i krigssituasjoner, så jeg visste det kunne la seg gjøre, sier han.

Forklaringen til Madsen fortsetter på neste rettsdag,21. mars. Da er det ventet at han vil forklare seg mer om selve parteringen.

– Føler med foreldrene

Madsen understreker at han føler med Walls pårørende, og gjentar flere ganger at det som skjedde var forferdelig.

– Jeg er i en situasjon der jeg fornekter det som skjedde den kvelden. Jeg kan ikke tro at journalisten døde, sier han, og sier kryptisk at det jo «finnes situasjoner der folk dør».

– I det øyeblikket Kim Wall omkom i ubåten var det ikke mer for meg å slåss for. Jeg har arbeidet i mange, mange år, med prosjekter som er siktet på å oppnå fantastiske ting, men da var det over, forklarer han.

Han sa videre at han ikke tidligere har ønsket å si hvordan Wall døde, av hensyn til de pårørende.

Endret forklaring

Madsen lener albuene mot bordet foran seg mens han forklarer seg, lett foroverlent. Han ser rett på aktor når han snakker, setningene er sammenhengende og ryddige.

Han blir gjentatte ganger konfrontert med de falske forklaringene han har kommet med. Hans første forklaring til politiet gikk på at han hadde satt Wall av på land allerede kvelden 10. august. Hans andre forklaring var at hun hadde dødd ved å få en luke i hodet, mens at hun døde av kullosforgiftning var hans tredje forklaring.

– Det var fordi jeg fortrengte at hun var død, sier han, og sier politietterforskningen kun har blitt styrt i den retningen politiet har ønsket å føre den.

Aktor Jakob Buch-Jepsen henviste til at Madsen i avhør har sagt følgende:

«Det finnes jo en mulighet for at jeg kunne reddet henne om jeg hadde handlet annerledes».

Madsen bekrefter i retten å ha forklart dette.

– Det var derfor jeg forklarte meg uriktig om hva som hadde skjedd, fordi jeg forsto at jeg kanskje hadde gjort noe som kunne gi meg mange år i fengsel. Du får mange år for uaktsomt drap. Overlagt drap, som jeg nå er tiltalt for, er noe helt annet, sier han.

– I hodet mitt eskalerte katastrofen, sier han.

Etter at Wall var død skrev han følgende melding til sin kone:

«Jeg drar på eventyr i Nautilus».

– Det var ment som et avskjedsbrev. Jeg brydde meg ikke om hva jeg gjorde, sier han.

Medium

Det har tidligere vært kjent at Madsen skrev brev til en venninne av Wall fra cella.

– Hun sa hun var i kontakt med sjelen til Kim og at hun ønsket å vite hva som hadde skjedd. Hun er den eneste jeg vet om som har kontakt med Kims sjel, så jeg sendte brev til henne, sier Madsen.

Madsen sier at han ikke var klar over at det var Kim som ringte ham 10. august.

– Jeg har kontakt med mange journalister og pressefolk, og jeg visste ikke helt hvem denne personen som ringte meg var, sier han.

Sæd i underbuksa

Det ble ikke funnet DNA på fra Peter Madsen på Kim Wall sin kropp. Det ble derimot funnet sæd i Madsens underbukser.

Dette måtte han forklare seg om.

– Det er veldig personlig, men hvis du ser på min telefon og min historikk på nettet, ser du at jeg 00.35 natten i forveien besøkte et pornografisk nettsted, sier Madsen.

Han nekter for at han hadde utløsning i ubåten, eller at det var noen seksuelt mellom han og Wall.

Madsen sier at han ofte inviterte med seg kvinner på tur i ubåten. Han anslår han har hatt rundt 250 kvinner med seg på tur, og begrunner dette med at miljøet rundt ubåten alltid har vært veldig mannsdominert.

– Så da Kim lå død der nede i ubåten, gjorde du noe seksuelt med henne? spør aktor Jakob Buch-Jepsen.

– Jakob. Det er ikke en setting der jeg tenker på noe seksuelt. Det er bare forferdelig, sier han.

Flere ganger gjennom sin forklaring omtalte Madsen seg selv i tredje person.